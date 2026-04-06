İtalya'nın Dünya Kupası'ndan acı bir şekilde elenmesinin ardından Inter taraftarları, talihsiz Alessandro Bastoni'ye karşı seslerini oldukça yüksek bir şekilde duyuruyorlar

Alessandro Bastoni için son derece çalkantılı bir hafta oldu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalya’nın Bosna-Hersek’e karşı yaşadığı acı Dünya Kupası eleme maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle günün talihsiz ismi oldu ve ardından ülkesini terk etmesi tavsiye edildi.

Eski milli futbolcu Giuseppe Bergomi, Radio Nerazzurra'da "Şimdi kendi güvenliği için İtalya'yı terk etmek zorunda kalacak" dedi. "Olağanüstü bir yeteneği, modern futbolun en iyi savunmacılarından birini kaybediyoruz. Çok üzgünüm ama kendi iyiliği için yurtdışında bir kulüp bulması gerektiğini düşünüyorum."

Geçtiğimiz Pazar günü Bastoni, AS Roma'yı 5-2 yenen Inter'de "her zamanki gibi" ilk 11'de sahaya çıktı. Sonuçta savunma oyuncusu yaklaşık bir saat sahada kaldı ve ikinci yarıda oyundan çıktığında Inter taraftarları seslerini açıkça duyurdu.

Bastoni, taraftarların ayakta alkışlarıyla moral buldu. İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki dramının bir parçası olan takım arkadaşı Nicolò Barella da 5-1'i attığında gözle görülür şekilde duygusal anlar yaşadı.

Chivu, İtalyan basınına Bastoni'nin durumu hakkında da konuştu. “Kesinlikle hayal kırıklığına uğramış, ancak hem milli takımda hem de kulüpte takım arkadaşlarından destek gördüğü için mutlu. Fiziksel durumuna rağmen kendini hazır tuttu ve bir sporcu olarak bu benim için çok şey ifade ediyor.”

“Diğer herkese olduğu gibi ona da huzur ve güven vermeli ve sahada ne yapılması gerektiğini net bir şekilde anlatmalıyım. Onun geleceği üzerinde bir etkim yok. Burada olmaktan ve bu harika grubun bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu biliyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı ve yüzde 100 kendini verdi, benim için önemli olan da bu,” dedi Chivu.

“Geleceği hakkında karar vermek ona kalmış, çünkü hepimiz kendi seçimlerimizden sorumluyuz. Ancak burada olduğu sürece, bizim için yüzde 100’den fazla çaba göstereceğinden eminim. Futbolda pek çok belirsizlik var, ancak o doğru kararları verebileceğini kanıtladı. Futbol dünyası, onun kalitesindeki bir oyuncuyu her zaman takdir edecektir.”