İtalya'nın da dünya çapında bir golcüsü var: Pio Esposito, şimdiden Totti gibi gol attı. Fransa maçında gözyaşları, Sebastiano'ya öpücük ve Meazza ile Riva'nın rekorlarına hücum

İtalya, Francesco Pio Esposito sayesinde kazandı. Interli forvetin Fransa'yı devirdiği iki gollü performansı, İtalya formasıyla ilk dublesi olurken millî takımda 14 maçta attığı gol sayısını da 9'a çıkardı. Üstelik henüz 21 yaş 4 aylıkken ulaştığı bu rakamlar rekor niteliğinde.

Reklam

İtalyan futbolunun efsanelerinden Francesco Totti’nin millî takımda attığı gol sayısına Pio Esposito’nun şimdiden ulaşmış olması şaşırtıcı. İkisi de 9 gol attı; ancak Totti bu sayıya 58 maçta, Interli futbolcudan 44 maç daha fazla oynayarak ulaştı.

Inter’de harika, İtalya formasıyla olağanüstü. Castellammareli forvet, İtalya formasıyla genç yaşta kırılan tüm rekorları yeniden yazıyor ve golcüler sıralamasında yükseliyor. Esposito, ilk 14 maçında en az dokuz gol atan ilk oyuncu oldu. Bobo Vieri’yi de geride bıraktı. İtalyan futbol tarihinde onun yaşındayken kendisinden daha fazla gol atmış tek isim Giuseppe Meazza’ydı (11’e karşı 9).

Esposito, İtalya formasıyla golleri peş peşe sıralıyor. Gol ortalaması da müthiş: 100 dakikada bir gole yakın; yani iki maçta bir golden daha yüksek. San Siro’daki iki golüyle İtalya millî takımının tüm zamanların en golcü 50 oyuncusu arasında 42. sıraya yükseldi. Daha önce belirtildiği gibi Totti’yi yakaladı. Önünde ise İtalyan futbolunun en büyük isimleri var: Cassano ve Zola hemen önünde; Balotelli 14, Toni ve Vialli 16 golde. Immobile 17, Bettega ve Gilardino 19, Paolo Rossi 20, De Rossi ise 21 golde.

İlk 10’a girmek için millî takımda 22 gol atan Sandro Mazzola’yı geride bırakması gerekecek. Ardından 23’er gollü Vieri ve Graziani’ye, 25’er gollü Baloncieri, Inzaghi ve Altobelli’ye ulaşmayı hedefleyebilir. İlk beşin girişinde 27’şer golle Baggio ve Del Piero var. Onlarca yıldır değişmeyen ilk üçte ise 30 golle Piola, 33 golle Meazza ve 35 golle Riva bulunuyor. Esposito’nun 9 golüyle Rombo di Tuono’nun 35 golü arasında 26 gol var. Bu son derece zorlu bir görev, ancak her maçla birlikte giderek daha somut bir hedefe dönüşüyor.

Reklam Reklam

Fransa karşısındaki maç, Pio için duygularla dolu bir geceydi. Önce fırsatçı bir gol attı. Ardından kardeşi Sebastiano’nun kaçırdığı penaltının üzüntüsünü yaşadı. Sonrasında skoru 3-1’e getiren golü buldu ve hem Seba’nın hatası hem de Zenica’da yaşananların hatırasıyla gözyaşlarına boğuldu. O gün Bosna’ya karşı oynanan play-off maçında penaltısını kaçırmıştı. Bu kez Maignan topa yetişemedi. Pio için bu, güçlü omuzlarından bir yükün kalkması, büyük bir rahatlamaydı. Gözyaşları, kaslarını göstererek yaptığı sevinç, kendi sahası San Siro’nun çimlerinde kayışı ve ardından Mancini tarafından kenara alınan kardeşini öpüşü.

Maç sonunda Rai’ye verdiği röportajda, istatistiklerinin kendisini korkutmadığını, aksine mutlu ettiğini söyledi. Penaltı konusunda ise ek bir sorumluluk hissettiğini, bunun da kardeşinin hatasını unutturmak olduğunu anlattı. Gözyaşlarının da gösterdiği gibi zor bir andı; Zenica’yı da yeniden hatırlamıştı. “Hayatım boyunca saklanamazdım” diyerek sözlerini noktaladı. Bunlar bir liderin, büyük işler yapacağı belli olan ve İtalya millî takımının rekorlarını yeniden yazmayı hedefleyen bir oyuncunun sözleri.