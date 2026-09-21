İtalya Milli Takımı direktörü Gabriele Oriali, Roberto Mancini'nin milli takımın başına dönmesiyle Azzurri'nin "zorlu bir döneme" gireceği uyarısında bulundu. Bu arada İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İtalya Milli Takımı, Mancini yönetimindeki ilk kampına başladı. Önümüzdeki cuma günü oynanacak Belçika maçı onun ilk karşılaşması olacak. Ardından 28 Eylül'de deplasmanda Türkiye ile, sonrasında ise 2 Ekim'de Fransa ile karşılaşacak.

Oriali, EURO 2020 şampiyonluğuyla taçlandırdıkları önceki dönemlerinin ardından Mancini'yle birlikte görevine geri döndü.

Football Italia sitesinin aktardığına göre Oriali, Rai 2 kanalına şu açıklamayı yaptı: "Kesinlikle İtalyan futbolu için en iyi an değil; zorlu bir döneme doğru gittiğimizin farkındayız."

Şöyle ekledi: "Oyuncuların da bunun bilincinde olması gerekiyor. Önemli olan herkesin bu anı anlaması, paylaşması ve ortak sorumluluğu üstlenmesi; saygı ve biraz da disiplin, bunların hiçbiri asla zarar vermez."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu takım ruhunu ve kolektif bütünlüğü bularak sonuç elde edebiliriz."

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Oriali, Juventus taraftarlarını kınadı

Oriali, İtalya ve Inter Milan efsanesi Sandro Mazzola'yı anmak için yapılan saygı duruşu sırasında sahaya sırtını dönen Juventus taraftarlarını (Ultraslar) eleştirdi.

Eski Inter oyuncusu şunları söyledi: "Pinetina'daki ilk antrenmanları hatırlıyorum; Mazzola, beni kollarını açarak karşılayanlardan biriydi."

Şöyle ekledi: "Bir gün antrenmandan sonra beni eve bıraktı, insanlar onu görünce gözlerine inanamadı. Onunla ilgili hem bir takım arkadaşı hem de bir insan olarak sadece güzel anılarım var; ayrıca İtalya Ligi'ne Ronaldo'yu getiren harika bir yönetici olduğunu da unutmamak gerek."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ultrasların sırtlarını dönmesi çirkin bir görüntüydü. Umarım bu kişiler tespit edilir ve stattan çıkarılır; bu utanç verici bir durum. Formaların ötesine geçen kahramanlar vardır ve bu yalnızca talihsiz bir davranıştı."