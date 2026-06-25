İtalya milli takım teknik direktörü seçimi: Malagò’ya göre karar verme zamanı geldi; Mancini (1,72) Conte’ye (2,00) göre favori gösteriliyor

Artık resmiyet kazandı: Giovanni Malagò, İtalya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılamaması üzerine istifa eden Gabriele Gravina’nın yerine FIGC’nin yeni başkanı oldu. Hayal kırıklığını geride bırakan Milli Takım, teknikdirektör koltuğundan başlayarak yeniden sayfa açmak zorunda. Yeni teknik direktör seçimi, federasyonun yeni başkanının alacağı ilk ve en hassas kararlarından biri olacak.





Bahis şirketleriemin: Bu, geçmişi anımsatan iki adaylı bir yarış olacak. Snai ve Sisal uzmanlarına göre, en önde Roberto Mancini yer alıyor: Euro 2020 şampiyonu teknik direktörün geri dönüşü 1,72 oranla bahis konusu. Hemen arkasında, Napoli’nin eski teknik direktörü Antonio Conte geliyor; onun İtalya Milli Takımı’ndaki ikinci macerası ise 2,00 oranla bahis konusu. Diğer adaylar ise oldukça geride kalıyor; bu adaylar arasında 8,00 oranla Claudio Ranieri öne çıkarken, Pep Guardiola adıyla anılan “ulaşılamaz rüya” ise 16,00 oranla oldukça uzak görünüyor. Milli takımın yeniden yapılanması için aday arayışı devam ediyor: Malagò’nun görevi, takımın yeniden doğuşunun anahtarlarını kime emanet edeceğine karar vermek.