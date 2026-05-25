İtalya milli takım teknik direktörü rotayı tamamen değiştirerek 22 yaşından büyük tek bir oyuncu çağırdı

Silvio Baldini, İtalya milli takımında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi. Geçici olarak bu görevi yürüten 67 yaşındaki teknik direktör, yaklaşan milli maçlar dönemi için 2004 yılından önce doğmuş sadece bir oyuncuyu kadroya çağırdı.

İtalya milli takımı bu yıl da Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı. Mart ayı sonunda, Dünya Kupası elemeleri play-off'larında Bosna-Hersek penaltı atışlarında galip geldi.

2018 ve 2022'den sonra, 2026 Dünya Kupası, İtalya'nın üst üste katılmadığı üçüncü Dünya Kupası olacak. Dünya Kupası elemelerinde başarısız olmasının ardından, Gennaro Gattuso geçen ayın başında milli takım teknik direktörlüğünden ayrıldı.

Ardından, İtalya Genç Milli Takımı teknik direktörü Baldini, Gattuso'nun yerine geçici olarak atandı. Şimdi ilk kadrosunu açıkladı.

Ve kadro, tanınmayan isimlerle dolu. Hatta daha da fazlası: 2004'ten önce doğmuş ve dolayısıyla 22 yaşından büyük tek oyuncu Gianluigi Donnarumma.

27 yaşında ve 81 milli maça çıkmış olan Manchester City kalecisi, kadrodaki en deneyimli oyuncu. Dolayısıyla kaptanlık pazubandını da o takacak.

İtalya, önümüzdeki ay Dünya Kupası'na katılmayacak ülkelerle iki hazırlık maçı oynayacak. İlk olarak 3 Haziran'da Lüksemburg ile karşılaşacak, dört gün sonra ise Yunanistan ile kılıçları çaprazlayacak.

İtalya kadrosu:

Kaleciler: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Defans: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Orta saha oyuncuları: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Forvetler: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).