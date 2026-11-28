Reklam

Roberto Mancini, dün doldurduğu 62 yaşına ilişkin bir dileğini dile getirdi.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: “Avrupa Şampiyonası'nı kazanacağımızı söylediğim gibi Dünya Kupası'nı da kazanacağımı mı söyledim? Bir şeye yürekten inanmıyorsanız onu kazanmaya çalışamazsınız. İlk milli takımı kurduğumuzda bize inanan kimse yoktu. Avrupa'nın yedinci, sekizinci takımıydık. Verratti ile Jorginho'nun birlikte oynayamayacağını söylüyorlardı ama ikisi harika bir orta saha oluşturdu. Dört yıl boyunca hiç maç kaybetmedik. Bir takım kurduk, iyi, hatta çok iyi oynadık. Şimdi bunu tekrarlamalıyız.”

Mancini daha sonra, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi kabul etmek için Ağustos 2023'te milli takımdan ayrılışına döndü: “Her şeyin temelinde Başkan Gravina ile aramızdaki iletişim eksikliği vardı. Birkaç aydır, ilk zorlukta beni değiştirmeyi düşündüğünü hissediyordum. Aylardır teknik ekip hakkında konuşuyorduk. Ben de konuyu uzatmıyor, hiçbir şey olmamış gibi davranıyordum. Bu arada haftalar geçiyor, sorunlar çözülmüyordu. Hollanda'daki Uluslar Ligi'nin ardından konuyu yeniden ele aldık ama bir sonuca varamadık. Sonra bir ay boyunca hiç konuşmadık.”

“Bunun üzerine, çok daha önce benimle temasa geçmiş olan Araplarla görüşmeye başladım. Aylar önce bir arkadaşım beni arayıp bazı şeyler söylemiş, böyle bir seçeneği önüme koymuştu. Ben de bunu değerlendirmiştim. Uluslar Ligi'nden sonra istifa etmeyerek hata yaptım ama açıkçası ayrılmak istemiyordum. Kalmak istiyordum, ayrılmaya niyetim yoktu. Yine de bazen bazı şeyler olur. Özellikle ele alınması gereken bazı konuları değerlendirirken hata yaptığımı düşünüyorum. Bunları konuşsaydık muhtemelen hiçbir şey yaşanmazdı. Bir uçağa binip Roma'ya gitmeli ve başkanla konuşup meseleyi açıklığa kavuşturmalıydım.”

Reklam Reklam

“Büyük bir hata yaptığımı ne zaman anladım? Hemen. Ama artık geri dönemezdim. Suudi Arabistan son derece zorlu bir macera oldu. Luca Vialli yanımda olsaydı konuşur ve böylece pek çok şeyi çözerdik.”

Related Topics

“Spalletti'nin ayrılmasının ardından Gravina'dan beni geri getirmesini mi istedim? İşlerin böyle bitmesi hoşuma gitmemişti. Meslektaşlarımın çoğu Malagò'nun tercihinden hoşlanmadı mı? Bunların hepsi kıskançlık. Kulüplerde her gün böyle şeyler yaşanıyor: görevden almalar, istifalar, geri dönüşler. Hafifletici bir neden ya da bahane aramadan hatamı kabul ettim. Açıklamaya çalıştım ve defalarca özür diledim.”

“Bu yıl Pirlo olayı sayesinde yeniden İtalya'nın başına mı geçtim? İlk seferinde de öyle olmuştu. Teknik direktörlük için düşünülen kişi ben değil, Carlo Ancelotti'ydi. O başka bir seçeneği tercih edince bana yöneldiler. Şanslı bir adam mıyım? Arada biraz şans da gerekir.”

Reklam

“Serie A'daki İtalyan oyuncuların oranı yüzde 30'a düştüğü için henüz ligde oynamamış gençleri kadroya çağırmak zorunda kaldım. Bu oran utanç verici. Gelişme potansiyeli olan gençleri aramaktan başka bir şey yapamam. Onları önemli maçlarda oynatarak risk almak zorundayım. Çok yetenekli gençler var ama yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için zamana ve deneyime ihtiyaçları var. Benim için teknik yön önemli. Bir oyuncu seçerken buna bakarım. Sonra hangi mevkide daha iyi performans gösterebileceğini anlamaya çalışırım ama bunun yanıtını bana ancak saha verebilir.”

“Kulüplerin milli takımla hiç ilgisi yok. Milli takım çözümleri kendi başına bulmak zorunda. En az 20 yıldır süren bu durumdan yakınmanın faydası yok. Oyuncuları bulmalı, birkaç maç kaybetme riskini göze alarak onlara deneyim kazandırmalıyız. Yabancı kulüp sahiplerinin milli takımımızla neden ilgilenmesi gerektiğini bana açıklayın.”

Reklam

“Belçika'daki son yenilgi mi? Üzüldük. Başlangıçta bize böyle bir yolculuk sunulsa kabul ederdik ama o noktaya geldiğinizde hep daha ileri gitmeyi umuyorsunuz. Belçika'ya hak ederek yenildik. Böyle bir yenilginin nedenlerini anlamak için 4-1'lik maçı yeniden izledim. İlk 45 dakikada bizden fazlasını yapmadılar. İki, üç pozisyon maçın gidişatını değiştirdi. Bazı savunma anlarında biraz dikkatsizdik. Belçika'yla oynadığımız iki maçın, Fransa'yla oynadığımız iki maçtan daha önemli ve öğretici olacağını düşünüyorum.”

“Başarılı olacağına inandığım ama hayal kırıklığı yaratan, potansiyelini gerçekleştirememiş oyuncu kim? Çok geriye gitmeyeceğim. Zaniolo'nun büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Onu milli takıma çağırdığımda ilk antrenmanda büyüklerle oynayan bir çocuk gibiydi. Üçüncü antrenmanda ise büyüklerle oynayan bir yetişkin gibiydi. Bugün sahip olduğu fiziksel ve teknik özelliklerle İtalyan futbolunun yıldızlarından biri olması gerekirdi. Son olaydan sonra milli takım serüveninin bittiğini mi düşünüyorum? Hayır. Ben kadro seçimleri sırasında iyi oynayan, takıma katkı sağlayabilecek kişileri çağırırım. Üstelik Nico, yaşadığı kişisel sorunlardan bağımsız olarak bana karşı her zaman doğru davrandı. Geri dönmek için elinden geleni yapmasını umuyorum. Alışılmışın dışındaki oyuncuları severim çünkü farkı onlar yaratır. Bildiğimiz ve istediğimiz bütün prensipler ve taktikler üzerinde çalışabiliriz ama bazı maçları futbol oynamayı bilen oyuncular çözer. Bunu değiştiremezsiniz. Her seferinde oyuna hükmedebileceğinizi düşünemezsiniz. Gerektiğinde sıkıntı çekmeyi de bilmelisiniz. Elinizde diğerlerinden fazlasını yapabilen bir oyuncu varsa maçı tek bir hareketiyle o çözer.”

Reklam

“Serie A şampiyonluğunu kim kazanır? Bence Roma. Lazio taraftarları sevinecek mi? En iyi takımın Inter olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta Napoli'ye çok güveniyordum ama çok fazla sakatlık yaşadılar. Lazio hakkında şunu söyleyebilirim: Onların düşüşe geçeceğine güvenmeyin.”