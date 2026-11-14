İtalya, Mancini: "Calafiori'nin durumu değerlendirilecek. Dimarco'yu kanatta oynatmak uzun zamandır aklımda olan bir fikirdi. Beraberlik için oynamıyoruz, bu bizim zihniyetimizde yok. İlk maçtaki yenilginin ardından bile iyimserdim."

İtalya, 2026/2027 Uluslar Ligi final aşamasına yükselmek için Belçika deplasmanına çıkıyor. Üç olası sonuçtan ikisi İtalya'nın tur atlamasına yetecek. Roberto Mancini, basın toplantısında bu fırsata sahip olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

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Üç olası sonuçtan ikisi İtalya'ya yetecek, ancak takımın istediği tek bir sonuç var: galibiyet. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, 2026/2027 UEFA Uluslar Ligi finallerine katılma şansını yarın TSİ 20.45'te Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda Belçika karşısında değerlendirecek.

Fransa galibiyetiyle A Ligi 1. Grup'ta liderliğe yükselen İtalya, Belçika ile arasındaki bir puanlık farkı da korudu. Bu avantaj, Fransa'nın alacağı sonuçtan bağımsız olarak beraberlik hâlinde bile İtalya'nın tur atmasını sağlayacak.

Ancak Belçika, ilk maçta İtalya'yı farklı mağlup etmeyi başaran takım. Bu nedenle teknik direktör Mancini, bugün Sky'a ve basın toplantısında yaptığı maç değerlendirmesinde, bu fırsatın yarattığı gurura rağmen temkinli konuştu.



GURUR - "Bu grupta burada olup tur için mücadele etmek, oyuncuların bugüne kadar yaptıkları açısından gurur verici. Kolay olmayacak, Belçika çok iyi bir millî takım".

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İLK MAÇTAKİ YENİLGİ - "İlk maçtaki yenilgiden sonra da oldukça olumluydum: Bana göre takım ikinci yarıda farklı bir oyun sergiledi, ancak genel olarak Belçika belki de kazanmayı hak etmişti."

Gelecek maçlar BEL UEFA Nations League A 14:45 ITA

BELÇİKA DA FRANSA GİBİ - "Her zamanki gibi kendi oyunumuzu oynayacağız. Belçika'nın teknik açıdan iyi ve hızlı oyunculardan oluşan bir takım olduğunu düşünüyorum; Fransa'dan pek farklı değil.



İLK 11'DEKİ BELİRSİZLİKLER - "Son antrenman öncesinde soru işaretleri mi var? Yarın sabah bakacağız. Oyuncular bugün toparlanma antrenmanı yaptı, durumlarını yarın değerlendireceğiz. Cambiaghi'nin yetişeceğini düşünüyorduk, bu sabah denedik ama ağrısı vardı. Kesinlikle 2 değişiklik yapacağız (Cambiaghi ve Frattesi), ancak kimin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu değerlendirmeliyiz."



CALAFIORI VE DIMARCO KANATTA - Evet, bunu yarın değerlendirmemiz gerekecek. Dimarco seçeneğini uzun zamandır düşünüyoruz, kararımızı yarın vereceğiz. Bunları maça göre ve maç sırasında da değerlendirmek gerekiyor.



BELÇİKA'YA DİKKAT - "Tehlikeli bir maç mı? Kesinlikle, çünkü son maç. Küçük bir avantajla başlıyoruz ama bu, elimizdekiyle yetinmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Dünya Kupası'nda İspanya karşısında ancak son dakikada elenen bir takıma karşı güzel bir maç olacak."