Fransa Milli Takımı, yarın akşam Milano şehrinde İtalya ile oynanacak karşılaşmaya birden fazla hedefle çıkıyor. Zira beklenen zirve mücadelesinin önemi, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci grubunda lider konumdaki iki takım arasındaki rekabetle sınırlı kalmıyor; çeyrek finale yükselmenin yanı sıra son haftadan önce grup aşamasını zirvede tamamlama fırsatını da kapsıyor.

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Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, dört maçta topladığı 10 puanla grup hesaplarında net bir avantaja sahip. İtalya 7, Belçika ise 6 puanda bulunurken, Türkiye Milli Takımı puansız şekilde sıralamanın en altında yer alıyor.

Fransa ile İtalya arasındaki ilk maç, Lucas Da Cunha'nın İtalya'nın beraberlik golüne sebep olan hatasının yaşandığı karşılaşmada 1-1 beraberlikle sona ermişti. Ancak Fransa Milli Takımı, perşembe günkü maça liderliği garantilemeyi düşünmeden önce çeyrek finale yükselişini sağlama alma hedefiyle çıkıyor.

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Fransa FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 K B K K 2 İtalya ITA 4 2 1 1 8 5 +3 7 K B K K 3 Belçika BEL 4 2 0 2 6 5 +1 6 K K K K 4 Türkiye TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 K K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

Fransa'ya tur için beraberlik yetiyor

Fransa Milli Takımı'nın kaderi kendi elinde. Fransız RMC ağının haberine göre, İtalya karşısında alacağı bir beraberlik grubu ilk iki sırada tamamlamasını, dolayısıyla son hafta sonucunu beklemeye gerek kalmadan UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmesini garantilemek için yeterli olacak.

Bu durum, ikinci biletin sahibi olmak için İtalya ile Belçika arasındaki doğrudan rekabet ortamında ortaya çıkıyor. İki takım önümüzdeki pazar günü Brüksel'de karşılaşacak. Bu da Fransa'nın San Siro sahasından alacağı bir puanı, tur için karmaşık hesaplara girmekten kaçınmak adına yeterli kılıyor.

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Zidane grup liderliğini nasıl garantiler?

Fransa Milli Takımı'nın hedefi turu garantilemekle sınırlı değil. İtalya karşısında San Siro sahasında galip gelerek birinciliği erkenden garantileyebilir.

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Bir galibiyet, Fransa'ya hiçbir rakibin matematiksel olarak yetişemeyeceği şekilde resmen grup liderliğini kazandıracak. Bu da Zidane'a, üç gün sonra Bordeaux'da oynanacak son Türkiye maçında kadrosunda değişiklikler yapma ve bazı genç oyunculara şans tanıma imkânı verebilir.

Ancak sürpriz şu ki, beraberlik de Fransa'nın grup aşamasını lider olarak tamamlaması için yeterli olabilir. Bunun için en az iki gol atması ve mağlup olmaması şartı aranıyor. Bu, takımların puanda eşitliği hâlinde doğrudan karşılaşmaları esas alan turnuva kurallarına dayanıyor.

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Fransa'nın tur ve liderlik senaryoları

- İtalya karşısında beraberlik: Fransa'nın çeyrek finale yükselmesini garantiler, en az iki gol atması hâlinde de liderliği kesinleştirir.

- İtalya'yı yenmek: Fransa'ya çeyrek finale yükselmeyi kazandırır ve grup liderliğini resmen garantiler.

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- İtalya karşısında mağlubiyet: Fransa'nın tur yarışından elenmesi ya da liderlik şansını kaybetmesi anlamına gelmez; çünkü durumunu netleştirmek için Türkiye karşısında son bir maç fırsatı olacak.

Fransa Milli Takımı'nın Milano'da mağlup olması hâlinde, pazar günü Türkiye'yi ağırlarken ikinci bir şans yakalayacak. Zira Türkiye Milli Takımı'nı yenmesi çeyrek finale yükselmeyi garantiler; İtalya'nın Belçika karşısında beraberlik ya da mağlubiyetle takılması durumunda da grup liderliğini kazandırır.

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Böylece Zidane, İtalya maçına matematiksel açıdan nispeten rahat bir durumda çıkıyor; ancak görevi erkenden tamamlama ve tur ile liderliği garantilemek için son haftaya kadar beklemekten kaçınma fırsatına da sahip.