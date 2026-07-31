İtalya macerasının sona ermesinin ardından: Yeni bir Faslı yıldız Türkiye Ligi'ne

Türk ekibi Eyüpspor, mevcut yaz transfer döneminde Faslı oyuncu Abdelhamid Sabiri ile anlaşmaya vardığını kulübün resmi hesaplarından açıkladı.

Sabiri, İtalyan kulübü Fiorentina ile sözleşmesinin geçtiğimiz 30 Haziran'da sona ermesinin ardından serbest kalarak Eyüpspor'a bonservis bedeli ödenmeden katıldı.

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Eyüpspor, oyuncunun sözleşme detaylarını açıklamazken, Türk basınındaki haberlere göre anlaşma iki sezonluk olup, kısa süre önce Faslı milli oyuncu Jawad El Yamiq'i de kadrosuna katan kulüpte üçüncü bir sezon için uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Fas gazetesi "El Bataoula"ya göre, Suudi kulübü Al-Taawoun'a yaptığı kiralık dönemde zorlu bir sezon geçiren ve yeterli forma şansı bulamayarak tüm kulvarlarda yalnızca 40 dakika sahada kalan Sabiri, yeni takımında eski seviyesine dönmeyi umuyor.

Sabiri, kariyeri boyunca çeşitli deneyimler yaşadı; bunların başında İtalyan kulübü Fiorentina geliyor. Ayrıca Suudi liginde Al-Taawoun ve Al-Feiha formalarını giydi, bununla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Ajman'da da forma giydi.







