İtalya Kupası

İtalya Kupası'nın formatı değiştirildi: Uzatma devreleri oynanmayacak

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Coppa Italia trophy - Olimpico Roma
Getty
İtalya Kupası'nda oynanacak maçlarda normal sürenin beraberlikle sona ermesi halinde direkt olarak seri penaltı atışlarına geçme kararı alındı.

Çizmede futbol İtalya Kupası'yla geri dönüyor.

12 Haziran Cuma ve 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından finale yükselen iki takım belli olacak.

Serie A yönetimi verilen ara nedeniyle oyuncuları fiziksel olarak daha fazla zorlamamak adına İtalya Kupası'ndaki kalan maçlarda uzatma devrelerini oynatmama kararı aldı.

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    Yarı final ve final maçlarında normal sürede kazanan taraf belirlenmezse direkt olarak seri penaltı atışlarına geçilecek.

    Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı geçerli olacak.

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    İtalya Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı şu şekilde:

    12 Haziran Cuma - 22.00: Juventus - Milan (İlk maç: 1-1)

    13 Haziran Cumartesi - 22.00: Napoli - Inter (İlk maç: 1-0)

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