İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist Milan'ı eleyen Inter

İtalya Kupası'nda Inter, Milan'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

İtalya Kupası çeyrek finalinde ile derbide karşılaştı.

Kıran kırana geçen mücadelede gol perdesini Milan'ın 39 yaşındaki golcüsü Zlatan Ibrahimovic açtı. İsveçli golcü 31. dakikada eski takımına karşı Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının sonunda Zlatan Ibrahimovic ile Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku arasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu arasındaki yüksek tansiyon uzun süre devam ederken iki futbolcu da sarı kart gördü.

Sarı kartlı Ibrahimovic 58. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı ve Milan 10 kişi kaldı.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde Inter penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Romelu Lukaku skoru 1-1'e getirdi.

Inter, 1-0 geriye düştüğü maçta galibiyeti 90+7'de buldu. Christian Eriksen attığı şık frikik golüyle takımını 2-1 öne geçirdi ve kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Ezeli rakibini 2-1 mağlup eden Inter, İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist oldu.