İtalya Kupası son 16 turunda Juventus'un rakibi Sassuolo olacak. Her iki takımın da Mapei Stadyumu'na büyük ölçüde yedek ağırlıklı kadrolarla çıktığı maçta ev sahibi ekip maça daha iyi başladı ve 36. dakikada, transfer döneminin hemen ardından Bologna'dan yeni gelen Benjamin Dominguez ile öne geçti.









Yenilen gole rağmen Alvini'nin takımı oyundan kopmadı ve uzatma dakikalarında Terzic ile beraberlik golünü buldu; ceza sahası çizgisi üzerinden Grillitsch'in asistinde güzel bir vuruşa imza attı. İkinci yarıda oyunda daha etkili olan taraf Frosinone oldu ve Cichella ile öne geçme golünü buldu; oyuncu ikinci yarının başında oyuna girmişti. Ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından hakem, Kieron Bowie'ye daha önce yapılan bir faul nedeniyle golü iptal etme kararı verdi.





Final bölümünde yine tehlikeli olan taraf önce Bobcek, ardından son dakikalarda çok etkili görünen Hasa ile Frosinone oldu. Uzatma oynanmadan iki takım doğrudan penaltılara gitti: Bobcek, Berardi, Fayed, Esposito, Zerbin ve Thorstvedt hata yapmadı, ancak ilk kaçıran taraf Amey ile sarı-lacivertliler oldu. Ardından Bakola, Sassuolo adına gole çevirdi ve son bölümde Hasa'nın kaçırdığı penaltı Sassuolo'yu tur atlatan an oldu; Sassuolo son 16 turunda Juventus ile karşılaşacak.