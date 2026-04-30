İtalya kesin olarak turnuvaya katılamayacak: Infantino, İran meselesinde son sözü söyledi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Perşembe günü Vancouver'da düzenlenen FIFA Kongresi'nin açılışında bu açıklamayı yaptı. Daha önce, İran delegasyonunun dünya federasyonunun kongresine katılımını iptal etmesi nedeniyle İran'ın yer almayacağı bir finalleri turnuvası hakkında yeniden söylentiler çıkmıştı. Böyle bir durumda, aslında elenen İtalya'nın Dünya Kupası'na katılma şansı olabilirdi.

"Hemen açıklığa kavuşturayım. Belki başka bir şey söylemek veya yazmak isteyenler için: İran elbette 2026 Dünya Kupası'na katılacak. Ve elbette İran ABD'de oynayacak," dedi Infantino: "Bunun nedeni çok basit: Biz birleştiriyoruz. İnsanları bir araya getirmeliyiz. Bu benim sorumluluğum. Bu bizim sorumluluğumuz."

Kanada, İran Futbol Federasyonu başkanının FIFA Kongresi'ne girişini reddetti

İran Federasyonu'nun İran medyasının aktardığı bir açıklamada vurguladığı üzere, reddedilme nedeni, Toronto Havalimanı'na varışlarında bir polis memurunun "hakaret" etmesiydi. Açıklamada, resmi vizeyle giriş yapan federasyon başkanı Mehdi Taj ve iki çalışanın, "havaalanındaki göçmenlik memurlarının uygunsuz davranışları ve İran silahlı kuvvetlerinin en saygın kurumlarından birine hakaret edilmesi nedeniyle, bir sonraki uçakla Türkiye'ye geri döndükleri" belirtildi.

Medya haberlerine göre, Taj'a geçerli vizesine rağmen ülkeye giriş izni verilmedi. Federasyon başkanı, İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat teşkilatında geçmişi bulunuyor. Bu teşkilat, Kanada tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Takım, G Grubu'nda Los Angeles'ta Yeni Zelanda ve Belçika ile, Seattle'da ise Mısır ile karşılaşacak.