İtalya, Kean: "Neyse ki gol geldi. Taraftarlar bize büyük destek verdi"

Moise Kean'ın golü, İtalya ile Kuzey İrlanda arasındaki maçı sonuçlandırdı ve bu galibiyetle Azzurri, Dünya Kupası'na katılmak için oynanacak play-off finaline yükseldi. Tonali'nin 1-0'lık golünün ardından skoru 2-0'a getiren forvet, maçın ardından Rai mikrofonlarına konuştu.

GOLÜN ÖNEMİ - "Soğukkanlılığımızı korumalıydık. Şimdi çok daha önemli olan ikinci maça odaklanıyoruz. Bu galibiyet bize ilerlemek için güç veriyor. Önemli olan devam etmek, hata yapsak bile. Neyse ki gol geldi."

SEYİRCİ - "Bize itici güç verdi, buna ihtiyacımız vardı. Bu akşam bizi motive etti, harika bir grubuz ve finale güvenle bakıyoruz. Aramızda iyi anlaşıyoruz ve birbirimiz için %100'ümüzü veriyoruz."