İtalya Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası

İtalyan kadınların, futboldaki başarılarına göz atalım.

İtalya kadın milli futbol takımı ilk maçını 23 Şubat 1968 tarihinde Çekoslovakya'ya karşı oynadı.

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasında iki ikinciliği ve bir üçüncülüğü bulunan İtalya kadın milli futbol takımı 2020 senesi itibariyle FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında 13. sırada bulunuyor.

İtalya Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar

İtalya kadın milli futbol takımı FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 1991 ve 2019 senelerinde çeyrek final oynamaya hak kazandılar.

İki senede de çeyrek finalde mağlup olan İtalyanlar, 1999'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ettiler.

Bu üç sezon haricinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadılar.

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 1993 ve 1997 senelerinde ikincilik elde eden İtalya kadın milli futbol takımı 1984 senesinde yarı final aşamasında kupaya veda etti.

1987 senesinde UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya kadın milli futbol takımı üçüncülüğü de bulunuyor.

İtalya Kadın Millî Futbol Takımı başarıları

FIFA Kadınlar Dünya Kupası



Çeyrek final: 1991, 2019

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası



İkincilik: 1993, 1997



Üçüncülük: 1987



Yarı final: 1984

İtalya Kadın Millî Futbol Takımı en önemli oyuncuları

İtalya kadın milli futbol takımı adına en çok gol atan aktif futbolcu Cristiana Girelli'nin 67 maçta 36 golü bulunuyor.

Daniela Sabatino'nun 61 maçta 25, Barbara Bonansea'nın ise 63 maçta 23 golü mevcut.

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