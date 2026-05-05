İtalya, İspanya ve Portekiz'in önde gelen kulüpleri FC Utrecht'ten oyuncu transfer etmek istiyor

İspanya, İtalya ve Portekiz'in önde gelen kulüpleri Yannick Boerleider ile ilgileniyor. Marca'dan Matteo Moretto'nun aktardığına göre, FC Utrecht'in kalecisi kısa süre önce Algarve Elite Cup'ta büyük bir etki yarattı.

Boerleider şu anda FC Utrecht U17 takımında oynuyor ve geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Algarve Cup'ta büyük bir etki yarattı.

FC Utrecht, Benfica, North York ve HIK Hellerup ile aynı grupta yer aldı ve ikinci oldu. Ardından Atlético Madrid ve FC Porto ile oynanan grupta ise üçüncü oldu.

Boerleider, bu yıldan itibaren Surinam U17 milli takımında da forma giyiyor.