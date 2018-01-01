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İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini: Irçılık aptalların işi ama her yapılan da ırkçılık değil

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Getty Images
Napoli savunmacısı Kalidou Koulibaly, Inter ile deplasmanda oynanan karşılaşmada maymun seslerine maruz kaldı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Koulibaly'e yapılan ırkçı saldırıları önemsiz kılan açıklamalarıyla şaşırttı.

Koulibaly maç boyunca maymun sesleri eşliğinde maçını oynarken, Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti maçın durdurulması gerektiğini söyledi.

Koulibaly ise maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Tiki Taka programında konu hakkında konuşan Salvini, "2018 yılında ırkçılık aptalların işi, ancak her yapılanı da ırkçılıktan saymamak gerek." dedi.

Cartoon Kalidou Koulibaly Raheem Sterling football unites

Milan aleyhinde yapılan bir tezahürattan bahseden Salvini, "Stadyumlarda o tezahüratı söylüyorlar, o da mı ırkçılık? Bonucci Milan taraftarları tarafından ıslıklanıyor, o da mı ırkçılık? Rakiple sağlıklı şekilde alay etmek ırkçılık olarak algılanmamalı." açıklamasında bulundu.

Inter - Napoli maçı öncesi öldürülen taraftar hakkında da konuşan bakan, "Milan polisinden cevap bekliyorum. Çünkü kanıtlar bir şeylerin doğru gitmediğini gösteriyor. Yurtdışından, şiddeti desteklemek için gelen birileri olduğu görülüyor. Organize taraftar grupları iyi insanlar. Dünkü insanlar ise taraftar değil. Taraftar stada bıçakla gitmez.." dedi.

Inter, Napoli maçındaki kötü tezahüratlar sebebiyle iki maç seyircisiz oynama cezası aldı.

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