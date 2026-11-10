İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, genç forvet Nicolo Tresoldi’yi milli takıma kazandırma girişimleriyle ilgili son durumu paylaştı. Mancini, İtalya kritik UEFA Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken çifte vatandaşlığa sahip oyuncuları milli takıma kazandırma sürecinin hassasiyetlerini anlattı.

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Mancini, çift pasaportlu yeteneklere yönelik İtalya'nın yaklaşımını anlattı

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, millî takımın çifte vatandaşlığı bulunan oyunculara yönelik stratejisine açıklık getirdi. İtalya, Fransa ve Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarına Coverciano'da hazırlanırken Mancini, farklı ülkelerdeki yetenekleri izlemenin modern futbolda yaygın bir uygulama olduğunu belirtti.

Federasyon, İtalya ile güçlü bağları bulunan oyuncuları başarıyla takip ederek takıma kazandırdı.

Mancini, genç savunmacı Matteo Palma'yı çift pasaportlu yetenekleri takıma kazandırmanın başarılı bir örneği olarak gösterdi.

Nicolo Tresoldi'yi kazanma çabaları sürüyor

Gündemdeki başlıca isimlerden biri genç forvet Nicolo Tresoldi. Mancini, hem kendisinin hem de teknik ekip üyesi Claudio Ranieri'nin oyuncuyla doğrudan görüştüğünü doğruladı.

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Mancini, basın toplantısında “Tresoldi ile konuştum, Ranieri de konuştu” dedi.

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“Ama millî takımda oynamayı kendisinin istemesi gerektiğine inanıyorum. Babası İtalyan; U21 ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Bence bir ihtimal var. Gelecekte önemli bir oyuncu olabileceğini biliyor; doğru kararı vermesini umuyoruz.”

İtalya formasını giymek için kişisel istek şart

Mancini, teknik ekibin net bir sportif proje sunabileceğini ancak nihai kararın tamamen oyuncunun İtalya'ya duyduğu kişisel bağlılığa bağlı olduğunu vurguladı.

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Mancini, “Çifte vatandaşlığı olan çok sayıda oyuncu var. Her millî takım bunu yapıyor. İtalyan olan ve çifte vatandaşlığı bulunan bazı oyuncuları seçmeye çalışıyoruz” diye açıkladı.

“Çok güçlü bir savunmacı olabileceğine inandığım Palma'yı kazanmayı başardık. Onunla ve diğer oyuncularla ilgilendik. Sonrasında karar vermek oyuncuya kalıyor; bizim için önemli olabileceğini biliyor.”

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İtalya'nın gözü kritik Uluslar Ligi maçlarında

Gelecek vadeden yetenekleri uzun vadede takıma kazandırmaya yönelik idari çalışmalar sürerken Mancini'nin önceliği sahadaki mücadele olmaya devam ediyor.

İtalya, perşembe günü biletleri tükenen San Siro'da Fransa ile karşılaşacak, ardından pazar günü Belçika ile oynamak üzere Brüksel'e gidecek.

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Mancini, iyi sonuçlar almanın ve taraftarların heyecanını yeniden artırmanın İtalya formasını çifte vatandaşlığı bulunan yıldız adayları için daha da cazip hâle getirmesini umuyor.