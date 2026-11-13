İtalya, Frattesi'den sitem: "Bugün Mancini ve Gattuso'nun güvenine sahibim. Bana durmadan yaftalar yapıştırılınca sonunda ben de onlara inandım"

Davide Frattesi, İtalya’nın San Siro’da Fransa’yı 3-1 yendiği heyecan verici ve ikna edici maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Orta saha oyuncusu, Sebastiano Esposito’nun kaçırdığı penaltıdan sonra ve Pio Esposito’nun skoru belirleyen golünden önce, maça yön veren 2-1’lik golü attı. Ancak Frattesi, maç cetveline yazdırdığı golün yanı sıra karşılaşma sonrasında sarf ettiği nazik ama sıradan olmayan sözlerle de iz bıraktı.

Reklam

RÖVANŞ - Frattesi, maçın ardından Rai mikrofonlarına yaptığı açıklamada, üslubunu bozmadan içindekileri döktü. Sözleri, yeniden kazandığı özgüveni ve eksiksiz bir orta saha oyuncusu olduğunu kanıtlama isteğini ortaya koydu.

ÜST DÜZEY PERFORMANS - Frattesi, Fransa karşısında yerini Doumbia'ya bırakmadan önce 73 dakika sahada kaldı. Bu sürede, Tonali ve sol tarafta görev yapan Barella ile birlikte oluşturduğu üçlü orta sahada sağ iç olarak görev yaptı ve ortalamanın çok üzerinde bir performans sergiledi.

Lazio'nun orta saha oyuncusu, eski Inter takım arkadaşı Dimarco'nun asistini ceza sahasına yaptığı alışıldık koşulardan biriyle gole çevirmesinin yanı sıra oyunun iki yönündeki çalışmasıyla da önemliydi. İtalya'nın orta sahasına güç kattı ve yalnızca ceza sahasına koşular yapan bir oyuncudan çok daha fazlası hâline geldiğini (ya da belki de hep öyle olduğunu) gösterdi.

BARELLA İLE BİRLİKTE OYNAYABİLİRLER - Bu performans, Frattesi'nin yakın dönem Inter geçmişini düşündürüyor. Çünkü Frattesi bu etkiyi, Inter'de önünü keserek onu yalnızca bir alternatif, hatta yardımcı oyuncu konumuna iten Barella ile aynı orta sahada oynarken yarattı.

Reklam Reklam

Mancini ise Barella'yı orta sahanın soluna kaydırarak ve 4-3-3 dizilişindeki kanat oyuncularının özverili çalışmasından yararlanarak ikilinin aynı orta sahada sorunsuz biçimde oynayabileceğini gösterdi.

Related Topics

GÖNDERME: "SÜREKLİ ETİKET YAPIŞTIRILINCA..." - İşte maç sonrası açıklamaları da Frattesi'yi muhtemelen hiçbir zaman tam olarak anlayamamış Inter çevresine karşı bir rövanş gibi yankılandı.

Frattesi, San Siro'da o kaleye gol atarken hissettiği duyguyu da hatırlattı (Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'ya attığı gol, editörün notu): "Tüylerim diken diken oldu çünkü beni derinden etkileyen bir golü o kaleye atmıştım. Kapıya da bir göz attım ama sanırım onu yarıya indirmişler (gülüyor, editörün notu)." Böylece Inter taraftarlarına bir sevgi mesajı gönderirken, Milano'dan uzakta kendisine bugün gösterilen yaklaşımın farklılığını da vurguladı.

Reklam

Frattesi özellikle şunları söyledi: "Gattuso ile bazı tartışmalarımız oluyor çünkü benden sahip olduğum özellikleri öne çıkarmamı istiyor. Ben ise yapamadığım şeyleri yüzde 100 yapmak istiyorum. Ama hedefim her zaman buydu: beni yansıtmayan etiketlerden kurtulmak. Sürekli etiket yapıştırılınca belki ben bile inanıyorum. Gattuso ve Mancini'nin güvenini kazanmış olmaktan mutluyum." Mesaj verildi ve alındı. Simone Inzaghi ile Cristian Chivu'nun bu konuda ne düşündüğünü kim bilir?