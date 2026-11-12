İtalya-Fransa taktik tahtası: Esposito'nun iki golü Fransa'nın geçiş oyunundaki zaaflarını cezalandırdı

İtalya, San Siro'da Fransa'yı 3-1 yenerek net bir galibiyet aldı. Michael Olise'nin erken golüne rağmen taktik disiplini ve hücumun son üçte birlik bölümündeki üstün etkinliğiyle maçı çevirdi. Francesco Esposito fark yaratan isim olurken, fırsatları iyi değerlendiren İtalya, Fransa'nın savunmaya geçişleri yönetememesinden yararlandı.

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San Siro'daki taktik mücadelenin belirleyici unsuru, İtalya'nın katı takım düzeni ile Fransa'nın bireysel yetenekleri arasındaki karşıtlıktı. Roberto Mancini, bekleri aracılığıyla kanatları kullanırken iç koridorları kontrol etmeyi amaçladı. Önceliği, hızla kontra atağa çıkabilecek kompakt bir orta alan savunması kurmaktı. İtalya topa yalnızca %35 oranında sahip olsa da planı açıktı: Fransa'nın sonuç getirmeyen top hakimiyetine izin vermek ve konuk ekibin önde kurduğu savunma hattı açıldığında fırsatları etkili biçimde değerlendirmek.

Zinedine Zidane ise Fransa'nın orta sahadaki teknik üstünlüğünden yararlanmayı hedefledi. Zaman zaman 4-3-3'e dönüşen 4-2-3-1 düzeniyle merkezde sayısal üstünlük kurup Michael Olise ile Bradley Barcola'ya alan açmak istiyordu. Ancak Fransa, %65 topa sahip olma oranıyla oyunu kontrol edip 18 şut çekmesine rağmen, İtalya'nın dikine oyununa karşı koyacak savunma bütünlüğünden yoksundu. Bu sorun, Olise'nin 10. dakikada attığı golle elde ettiği üstünlüğü kaybetmesinin ardından özellikle belirginleşti.

İtalya'nın taktik düzeni

İtalya, topa sahip olmaktan çok dikine oyuna öncelik veren disiplinli bir 4-3-3'le sahaya çıktı. Mancini'nin takımının savunmadaki pres tetikleyicisi netti: Fransa'nın merkezdeki ikilisi Adrien Rabiot ve Lucas Da Cunha, sırtları kaleye dönükken topu alır almaz Sandro Tonali ile Nicolo Barella öne çıkıp alanı daraltıyordu. Orta sahadan ön alana uzanan bu presin amacı topu hemen kazanmak değil, Fransa'yı Bastoni ve Scalvini'nin hava toplarında ve pas aralarında etkili olduğu kalabalık merkez koridorlarına acele paslar atmaya zorlamaktı.

İtalya, geriden oyun kurarken Michael Kayode ve Riccardo Calafiori'nin sağladığı genişlikle Fransa presini aştı. Temel hücum planı, Fransa'nın kanat oyuncularını geriye çekerek Davide Frattesi'nin ceza sahasına yaptığı geç koşulara alan açmaktı. Bu taktik ikinci golde sonuç verdi. Esposito'yu hücumda hedef oyuncu olarak kullanan İtalya, baskıyı azaltmak için uzun oynayabildi ve onun topu saklama becerisiyle Nicolo Cambiaghi'yi oyuna dahil etti. Topsuz oyunda dar bir 4-5-1 düzenini koruyan İtalya, forvet arkasındaki RayanCherki'nin tehdidini etkisizleştirdi. Böylece Fransa, ikinci yarının uzun bölümlerinde topu savunma hattı boyunca etkisiz biçimde dolaştırmak zorunda kaldı.

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Fransa'nın taktik düzeni

Zidane'ın Fransa'sı, hücumda asimetrik yer değişimlerine dayanan bir 4-2-3-1 sistemi kullandı. Olise ve Barcola kanatlarda genişliği korurken amaç, İtalya'nın dörtlü savunma hattını açıp Cherki'nin hatlar arasında değerlendirebileceği boşluklar yaratmaktı. Bu plan maçın başında kusursuz işledi. Olise'nin 10. dakikada attığı ilk gol, Fransa'nın ikinci topu kazanıp İtalya savunması yeniden yerleşemeden ceza sahasında alan bulmasının doğrudan sonucuydu.

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Ancak Fransa'nın düzeninde önemli bir taktik açık vardı: savunmaya geçişlerde yeterli güvence sağlanmıyordu. Malo Gusto ve Adrien Truffert genişlik sağlamak için ileri çıktığında, stoperler Dayot Upamecano ve Jeremy Jacquet sık sık İtalya'nın hücum üçlüsü karşısında yalnız kalıyordu. İtalya'nın 316 pasına karşılık 589 pas yapan Fransa'nın top hakimiyeti çoğu zaman “U şeklindeydi”: İtalya'nın derinde kurduğu savunma bloğunu aşamadan topu bir kanattan diğerine taşıyordu. Fransa savunmada presi başlatma anlarını da doğru belirleyemedi. İlk pres hattı aşıldığında orta saha, Frattesi'nin geç koşularını çoğu kez takip edemedi ve İtalya 63. dakikada öne geçti. Aurelien Tchouameni gibi doğal bir savunma ön alan oyuncusunun yokluğu, İtalya'nın merkezden tekrar tekrar ilerlemesiyle belirgin biçimde hissedildi.

Taktik satranç

Maçın belirleyici taktik mücadelesi geçiş oyununda kazanıldı. Roberto Mancini, Fransa'nın top hakimiyetinin aynı zamanda en büyük zaafı olduğunu gördü. İtalya, topa sahip olma oranını %65 ile Fransa'ya bırakınca rakip bekleri ileri çekti ve arkalarında geniş boşluklar yarattı. İtalya'nın özellikle Cambiaghi gibi kanat oyuncuları Fransa stoperlerini meşgul ederken Barella ile Frattesi'nin değerlendirebileceği iç koridorlar açıldı.

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İtalya'nın 2,54'lük gol beklentisine karşılık Fransa'nın 1,88'de kalması, Fransa daha fazla şut çekse de (18'e 11) İtalya'nın çok daha yüksek kaliteli fırsatlar yarattığını gösteriyor. Savunma hattını önde kurma kararı Zinedine Zidane'a pahalıya mal oldu. Esposito'nun 26. dakikadaki ilk golü, Fransa savunmasını hazırlıksız yakalayan hızlı bir dikine geçişin doğrudan sonucuydu. Mancini'nin takım düzenini korumak ve kontra atak hızını artırmak için top hakimiyetinden vazgeçmesi, Fransa'nın üstün bireysel yeteneklerini etkisizleştiren belirleyici faktördü.

Maç içi değişiklikler

Mancini'nin 62. dakikada Federico Dimarco ve Antonio Vergara'yı oyuna almasıyla maçın seyri önemli ölçüde değişti. Özellikle Dimarco'nun oyuna girişi çok etkili bir hamleydi. Cambiaghi'nin yerine girip ileri çıkan bir kanat beki rolü üstlenen Dimarco, sahaya çıktıktan yalnızca bir dakika sonra Frattesi'nin golüne asist yaptı. Bu değişiklik, İtalya'nın savunmada geçici olarak 3-5-2 düzenine geçmesini ve Fransa'nın kanatlardaki sayısal üstünlüğüne karşı alanları daha iyi kapatmasını sağladı.

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Zidane, 77. dakikada enerji ve top kazanma becerisi katmak için Andy Diouf, Eduardo Camavinga ve Sael Kumbedi'yi oyuna aldı. Ancak bu hamleler önleyici değil, yaşananlara verilen tepkilerdi. Fransa, İtalya'nın kontra atak tehdidine karşı düzenini değiştirdiğinde İtalya çoktan bir penaltı kazanmıştı. Esposito, 75. dakikada bu penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Eli Junior Kroupi'nin oyuna girmesinin ardından Fransa'nın daha doğrudan bir 4-4-2'ye geçmesi de süre azaldıkça daha kompakt hâle gelen deneyimli İtalya savunmasını aşmaya yetmedi.

Sonuçta maçı İtalya'nın sahadaki boşlukları daha iyi değerlendirmesi belirledi. Top Fransa'daydı, alanlar ise İtalya'nın kontrolündeydi. Mancini'nin Fransa'nın savunmaya geçişteki zaafını tespit etmesi ve Esposito'nun fırsatları gole çevirmesi, İtalya'nın geriye düştüğü maçı rahat bir galibiyete dönüştürmesini sağladı. Fransa'nın sahadaki üstünlüğüne rağmen taktik açıdan esneklik gösterememesi, etkili hücumlarla desteklenmeyen top hakimiyetinin iyi çalıştırılmış bir İtalya takımına karşı dezavantaja dönüşebileceğini hatırlattı.