İtalya, 12 Kasım Perşembe günü Milano'daki San Siro'da Fransa'yı ağırlayacak. Karşılaşma, Belçika ve Türkiye'nin de yer aldığı A Ligi A1 Grubu'ndaki iki maçlık eşleşmenin rövanşı olacak. İki takım arasında ekim ayında Stade de France'ta oynanan ilk maçı Fransa kazanmıştı. Bu sonuç, Milano'daki rövanşa ayrı bir önem katıyor.

GOAL, İtalya-Fransa maçı için bilet fiyatları, biletlerin bulunabilirliği ve en iyi satın alma seçenekleri dâhil, şu anda bilet almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

İtalya-Fransa UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İtalya-Fransa maçı Milano'daki San Siro'da oynanacak. Başlama saati maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 San Siro

İtalya-Fransa maçının biletleri nereden alınır?

Bu maçın biletleri ilk olarak FIGC'nin (İtalya Futbol Federasyonu) resmî bilet satış kanallarında satışa sunuluyor. Genellikle önce üyelere öncelik tanınıyor, kalan biletler daha sonra genel satışa çıkıyor.

Bu maçın biletlerini alırken bilinmesi gerekenler:

Resmî genel satış : Üyelere öncelik tanınan satış dönemleri sona erdikten sonra, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte başlıyor

: Üyelere öncelik tanınan satış dönemleri sona erdikten sonra, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte başlıyor Önemli rövanş : Fransa'nın ekim ayındaki ilk maçı kazanması, Milano'daki rövanşa ayrı bir önem katıyor

: Fransa'nın ekim ayındaki ilk maçı kazanması, Milano'daki rövanşa ayrı bir önem katıyor İkonik stat : 80.000'i aşan kapasitesiyle San Siro, Avrupa futbolunun en büyük ve atmosferi en etkileyici statlarından biri

: 80.000'i aşan kapasitesiyle San Siro, Avrupa futbolunun en büyük ve atmosferi en etkileyici statlarından biri İkincil piyasa: Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub üzerinden bilet alabilirsiniz

Maçın gördüğü ilgi ve taşıdığı önem nedeniyle biletlerin erken alınması öneriliyor.

İtalya-Fransa maçının biletleri ne kadar?

FIGC'nin bu maç için belirlediği resmî bilet fiyatları yaklaşık 70 €'dan başlıyor. Biletler tükenene kadar standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler ilk satış fiyatından alınabiliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub üzerinden bilet alabilirsiniz. Bu maç için ikincil piyasadaki mevcut ilanların fiyatları yaklaşık 145 €'dan başlıyor.

Avrupa'nın önde gelen iki ülkesi arasındaki her maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeniz varsa yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek.

İtalya-Fransa UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İtalya ve Fransa'nın form durumu

İtalya, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında, 7 Haziran'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Yunanistan'ı 1-0 yendi. Bundan üç gün önce de Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti. Bu dönemdeki iki yenilgisi Bosna-Hersek karşısında ve Kasım 2025'te Norveç'e karşı 1-4'lük skorla geldi. İtalya bu beş maçta beş gol attı, altı gol yedi.

Fransa da son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye 4-6 yenildi. Öncesinde ise üçüncülük play-off maçında İspanya'ya 0-2 mağlup oldu. Turnuvanın daha önceki maçlarında İsveç'i 3-0, Paraguay'ı 1-0 ve Fas'ı 2-0 yendi. Fransa bu beş maçta on gol attı, sekiz gol yedi.

İtalya-Fransa: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Kasım 2024'te İtalya'da oynanan UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçında Fransa'nın 1-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Fransa, iki takım arasındaki son beş maçın tamamını kazandı; bu maçlarda 14 gol atıp beş gol yedi. İki takım, Eylül 2024'teki Uluslar Ligi maçında da karşı karşıya gelmiş ve o maç da Fransa'nın 1-3'lük galibiyetiyle bitmişti.