İtalya - Fransa maçının biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İtalya, Belçika ve Türkiye'nin de yer aldığı A Ligi, A1 Grubu çift maç haftasının rövanş ayağında, 12 Kasım Perşembe günü Milano'daki San Siro'da Fransa'yı ağırlayacak. Bu iki takım arasındaki ilk karşılaşma ekim ayında Stade de France'ta Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı ve bu da Milano'daki rövanşa ekstra bir önem katıyor.

GOAL, fiyatlar, müsaitlik durumu ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere, İtalya - Fransa bileti almayla ilgili şu anda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İtalya - Fransa maçı Milano'daki San Siro'da oynanacak. Başlama saati ise tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 San Siro

İtalya - Fransa biletleri nereden alınır?

Bu karşılaşmanın biletleri ilk olarak FIGC'nin (İtalya Futbol Federasyonu) resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor.

Bu maçın biletlerini satın alırken bilinmesi gereken birkaç şey:

Resmi genel satış - üye önceliği dönemi sona erdikten sonra açılır, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte

Önem taşıyan bir rövanş - Fransa ilk maçı ekim ayında kazandı, bu da Milano'daki rövanşa ekstra bir önem katıyor

İkonik stat - San Siro'nun 80 bini aşan kapasitesi, onu Avrupa futbolunun en büyük ve atmosferi en güçlü statlarından biri yapıyor

İkincil pazar - Ticombo , resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz seçenek

Karşılaşmanın profili ve taşıdığı önem göz önüne alındığında, erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

İtalya - Fransa biletleri ne kadar?

Bu karşılaşma için FIGC üzerinden belirlenen resmi fiyatlar yaklaşık 70 €'dan başlıyor. Kontenjan sürdüğü sürece standart koltuklardan premium seçeneklere kadar tüm kategori biletler nominal fiyatla satışta oluyor.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz seçenek. Bu maç için ikincil pazardaki güncel ilanlar ise yaklaşık 145 €'dan başlıyor.

Avrupa'nın önde gelen iki milli takımı arasındaki her maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, yerinizi daha erken ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İtalya - Fransa form durumu

İtalya son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, 7 Haziran'da oynanan hazırlık maçında Yunanistan'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetti. Bundan üç gün önce de Lüksemburg 1-0 mağlup edilmişti. Bu süreçteki iki yenilgi ise Bosna-Hersek'e karşı ve Kasım 2025'te Norveç karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetti. İtalya bu beş maçta beş gol atarken altı gol yedi.

Fransa da son beş maçında üç kez kazandı ve iki kez kaybetti. Takımın son maçı, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan 6-4'lük yenilgiydi. Bu sonucun öncesinde ise üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 2-0 kaybetti. Turnuvanın daha önceki bölümünde İsveç'i 3-0, Paraguay'ı 1-0 ve Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa bu beş karşılaşmada 10 gol atıp sekiz gol yedi.

İtalya - Fransa: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Kasım 2024'te İtalya'da oynanan bir UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Son beş karşılaşmanın tamamını Fransa kazandı, 14 gol atıp beş gol yedi. İki takım ayrıca Eylül 2024'te Uluslar Ligi'ndeki diğer maçta da karşı karşıya geldi ve o mücadele de Fransa'nın 3-1'lik galibiyetiyle bitti.