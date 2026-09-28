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UEFA Nations League A
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San Siro
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İtalya-Fransa biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
İtalya
Fransa

İtalya, UEFA Uluslar Ligi A'da Fransa ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

İtalya, 12 Kasım Perşembe günü Milano'daki San Siro'da, Belçika ve Türkiye'nin de yer aldığı A Ligi A1 Grubu çift maç programının rövanşında Fransa'yı ağırlayacak. Bu iki takım arasındaki ilk karşılaşma ekimde Stade de France'ta Fransa galibiyetiyle sonuçlandı ve bu da Milano'daki rövanşa ekstra bir önem kattı.

GOAL, fiyatlar, bilet durumu ve satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere İtalya - Fransa maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İtalya - Fransa maçı Milano'daki San Siro'da oynanacak, başlama saati ise tarihe yakın bir dönemde netleşecek.

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UEFA Nations League A - Hafta 5
San Siro

İtalya - Fransa biletleri nereden alınır?

Bu maçın biletleri ilk olarak FIGC'nin (İtalya Futbol Federasyonu) resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor.

Bu maç için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

  • Resmi genel satış – üyelere tanınan öncelik süresi sona erdikten sonra açılır, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte
  • Önem taşıyan bir rövanş – Fransa ekimdeki ilk maçı kazandı, bu da Milano'daki rövanşa ekstra bir anlam katıyor
  • İkonik stat – San Siro'nun 80.000'i aşan kapasitesi, onu Avrupa futbolunun en büyük ve atmosferi en güçlü statlarından biri yapıyor
  • İkincil piyasaTicombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz seçenek

Bu maçın profili ve taşıdığı önem göz önüne alındığında, erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

İtalya - Fransa biletleri ne kadar?

FIGC üzerinden bu maç için resmi bilet fiyatları yaklaşık 70 €'dan başlıyor. Kontenjan sürdüğü sürece standarttan premium oturma seçeneklerine kadar tüm kategoriler nominal fiyatla satışta olacak.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz seçenek. Bu maç için ikincil piyasadaki güncel ilanlar ise yaklaşık 145 €'dan başlıyor.

Avrupa'nın önde gelen iki ülkesi arasındaki her maçta olduğu gibi, karşılaşma günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, yerinizi geç kalmadan ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İtalya - Fransa form durumu

İtalya son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son sonucu, 7 Haziran'da Yunanistan'a karşı oynanan hazırlık maçında alınan 1-0'lık galibiyetti. Bundan üç gün önce de Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti. Bu süreçteki iki yenilgisi ise Bosna-Hersek'e karşı ve Kasım 2025'te Norveç'e karşı alınan 1-4'lük mağlubiyet oldu. İtalya bu beş maçta beş gol attı ve altı gol yedi.

Fransa da son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçı, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan 4-6'lık yenilgiydi. Bu sonucun öncesinde ise üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 kaybetmişti. Turnuvanın daha önceki bölümünde İsveç'i 3-0, Paraguay'ı 1-0 ve Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa bu beş karşılaşmada 10 gol attı ve sekiz gol yedi.

ITA

ITA - Form

NIR
K2-0
BIH
K1-1
LUX
K0-1
GRE
K0-1
BEL
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5
FRA

FRA - Form

PAR
K0-1
MAR
K2-0
ESP
K0-2
ENG
K4-6
TUR
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

İtalya - Fransa: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Kasım 2024'te İtalya'da oynanan UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 1-3'lük galibiyetiyle sona erdi. Son beş karşılaşmanın tamamını Fransa kazandı, 14 gol attı ve beş gol yedi. İki takım ayrıca Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçta da karşı karşıya geldi ve o mücadele de Fransa'nın 1-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Kafa Kafaya

İtalyaÇizimFransa
1
0
4
UEFA Nations League A
İtalya badge
İtalya
ITA
1
Fransa badge
Fransa
FRA
3
MS
UEFA Nations League A
Fransa badge
Fransa
FRA
1
İtalya badge
İtalya
ITA
3
MS
Hazırlık Maçları
Fransa badge
Fransa
FRA
3
İtalya badge
İtalya
ITA
1
MS
Hazırlık Maçları
İtalya badge
İtalya
ITA
1
Fransa badge
Fransa
FRA
3
MS
Hazırlık Maçları
İtalya badge
İtalya
ITA
1
Fransa badge
Fransa
FRA
2
MS
7Attığı Gol12
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı5/5

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