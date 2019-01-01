İtalya - Finlandiya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya eleme grubunun ilk maçında Finlandiya'yı ağırlıyor... Müsabaka ne zaman oynanacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

EURO 2020 Elemeleri J Grubu ilk maçında İtalya sahasında Finlandiya'yı konuk ediyor.

23 Mart Cumartesi günü Friuli Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak olan müsabakayı İsrailli hakem Orel Gerinfeld yönetecek.

İtalya - Finlandiya karşılaşmasının şu an için 'de bir yayıncısı bulunmuyor.

İki takım daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların dokuzunu İtalya kazanırken bir maç ise berabere bitti.

Müsabaka öncesi İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, formda olan genç oyuncular; Zaniolo ve Moise Kean'i kadroya dahil etti. 'nın 21 yaşındaki yıldızı Federico Chiesa ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

'da forması giyen Lorenzo Insigne, Finlandiya ve Liechtenstein maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.