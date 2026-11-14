İtalya Futbol Federasyonu başkanlık seçimi, spor sahnesinin iki önemli ismi arasında bir rekabete doğru ilerliyor. Ancak oy hesapları ve sistem içindeki destek, yalnızca isimlerin yansıtmadığı sürprizler barındırabilir; zira adaylardan birinin birkaç ay önce sahip olduğu destek gerilemiş durumda.

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İtalya Futbol Federasyonu cumartesi günü, Giovanni Malagò ve Adriano Galliani'nin, önümüzdeki 14 Aralık'ta yapılması planlanan İtalya Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerine katılım başvurularının kabul edildiğini duyurdu. Böylece iki isim, göreve aday olarak resmen onaylanmış oldu.

Malagò 67 yaşında, Galliani ise 82 yaşında. İkili, İtalya Futbol Federasyonu'nun seçim desteğinin dağılımına ilişkin açıkladığı bilgilere göre, her birini destekleyen tarafların niteliğinde belirgin bir farklılık söz konusuyken yarışa giriyor.

Football Italia sitesine göre Malagò, İtalya Serie A kulüplerinin desteğine sahipken, Galliani oyuncuların ve teknik direktörlerin desteğine dayanıyor. Bu seçim mücadelesi, kişisel bir rekabetin ötesine geçerek İtalyan futbol sistemini oluşturan tarafların tutumlarındaki farklılığı yansıtıyor.

Malagò geçtiğimiz haziran ayında İtalya Futbol Federasyonu başkanlığına seçilmiş, ancak federasyon üyeliğinin bulunmaması nedeniyle aday olma hakkına sahip olmadığı daha sonra ortaya çıkmıştı. Bu durum, İtalya Olimpiyat Komitesi'ni kurumu özel bir komiserin yönetimine verme ihtimalini değerlendirmeye sevk etmişti.

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Ancak gelişmeler, Malagò'nun kendisinin federasyona özel komiser olarak atanmasıyla sonuçlandı ve başkanı resmi olarak belirlemek üzere yeni bir seçime gidilmesi kararı alındı. Böylece 67 yaşındaki yönetici yeniden görev için yarışa döndü.

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İtalya Serie A kulüplerinin Malagò'ya yönelik tutumu, geçtiğimiz yaza kıyasla gözle görülür bir değişim yaşadı. Bu kez, daha önce 19 kulübün desteğine sahipken, yalnızca 20 kulüpten 11'inin desteğini aldı. Bu durum, yarış içindeki seçim tabanında belirgin bir gerilemeyi yansıtıyor.

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Seçimler, İtalyan futbolunun çeşitli bileşenleri arasında dağıtılmış 516 oya dayanıyor. Ancak bu oylar aynı değere sahip değil; her tarafın etki oranı sistemdeki ağırlığına göre değişiyor. Bu da delege sayısının tek başına her tarafın seçim gücünü belirlemeye yeterli olmadığı anlamına geliyor.

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Birinci lig kulüplerinin payı 20 delege aracılığıyla oyların yüzde 18'ini oluştururken, ikinci lige 20 delege aracılığıyla yüzde 6, üçüncü lige (Serie C) 57 delege aracılığıyla yüzde 12 düşüyor. Amatörler birliği ise 99 delege aracılığıyla oyların yüzde 34'ünü alıyor; oyuncuların payı 52 delege aracılığıyla yüzde 20, teknik direktörlerin payı ise 26 delege aracılığıyla yüzde 10 olarak belirleniyor.

Son dönemde adaylar arasında, adaylık işlemleri ve sunulan belgelerin geçerliliğine ilişkin anlaşmazlıklar ortasında hukuki bir gerilim yaşandı. Bunların en dikkat çekeni, Genoa kulübünün çifte imza kriziydi. Adı önce Galliani'yi destekleyenler arasında yer alan kulüp, daha sonra bu tutumundan geri adım atarak Malagò'yu desteklediğini açıkladı. Bu durum, bugün ikilinin adaylıklarının onaylanması kararı çıkmadan önce, Malagò'nun seçime katılmak için gerekli olan birinci lig kulüplerinin asgari destek şartını karşılayıp karşılamadığı konusunda tartışmalara yol açtı.

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