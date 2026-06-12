İtalya efsanesi: Fas, Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yapabilir

2006 Dünya Kupası şampiyonu eski İtalyan milli futbolcu Marco Materazzi, dün Perşembe günü başlayan 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk için yarışacak takımlara ilişkin tahminlerini açıkladı.

Matterazzi, "Euro News" kanalına yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain, bir önceki sezon şampiyon olduğu için Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisiyse, Arjantin de son Dünya Kupası'nı kazandığı için Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olabilir" dedi.

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Eski Inter Milan yıldızı şunları ekledi: "Ancak Portekiz ve İspanya da çok güçlü rakipler olacak, hiçbir takımın bunlarla başa çıkması zor... Fas da büyük bir sürpriz olabilir."

Opta platformuna ait süper bilgisayarın şampiyonluk adaylarını şu şekilde tahmin ettiği belirtiliyor:

İspanya %16,1 ile en favori, onu Fransa (%13), İngiltere (%11,2) ve Arjantin (%10,4) takip ediyor. Bilgisayar ise Fas'a şampiyonluk için %1,9 şans veriyor (sıralamada 12. sırada).

Atlas Kaplanları, yarın Pazar günü, Haiti ve İskoçya'nın da yer aldığı 3. grubun ilk turunda Brezilya ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası macerasına başlamaya hazırlanıyor.