Inter, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor ve savunma hattını takviye etmeyi önceliklerinden biri olarak belirliyor. İtalya Ligi şampiyonu, yeni sezon başlamadan önce tecrübe ve kaliteye sahip bir isim ekleme arayışında olurken, İngiltere Ligi'nin en dikkat çekici savunmacılarından biriyle temaslar hız kazanıyor.

İtalyan Sportmediaset ağı, Inter'in Arjantinli savunmacı Cristian Romero'yu transfer etmek için Tottenham Hotspur ile görüşmelerini yoğunlaştırdığını ortaya koydu. Oyuncu, Atalanta'dan ayrılmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra İtalya Ligi'ne dönmeye onay verdi.

Rapora göre 28 yaşındaki Romero, 2026 Dünya Kupası finaline ulaştıktan sonra Inter'e transferin kariyerinde ideal adımı temsil ettiğini düşünüyor.

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Ayrıca Inter yönetiminin, toplam değeri 40 milyon euro olan ve oyuncunun satın alma zorunluluğu bulunan kiralık transferini içeren ilk resmi teklifi sunmaya hazırlandığı belirtildi.

İtalyan kulübünün sportif direktörü Piero Ausilio'nun önümüzdeki günlerde Tottenham yetkilileriyle nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla yeni bir görüşme turu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Tottenham başlangıçta kaptanından vazgeçmek karşılığında 50 milyon euro talep ediyordu; ancak Romero'nun Inter'e katılma yönündeki net isteği, İtalyan kulübüne müzakerelerde avantaj sağladı.

Bu gelişme, Tottenham'ın bu yaz Jan Paul van Hecke ve Marcos Senesi ile anlaşmasının ardından savunma seçeneklerini yeniden düzenlediği bir dönemde geliyor; bu durum, kulübün Romero için sunulan teklifleri değerlendirmede daha esnek olmasını sağladı.

Raporda, oyuncunun temsilcileriyle yapılan olumlu görüşmelerin ardından oyuncuyla anlaşmanın bir engel teşkil etmesinin beklenmediği vurgulandı; iki kulüp ise transfer sezonu kapanmadan önce anlaşmayı tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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