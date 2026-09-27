İtalya darbesinin ardından: Belçika, Zidane'a cehennemi vaat ediyor

Mark van Bommel'in Belçika Millî Takımı ile yakaladığı mükemmel başlangıcın ardından, Fransa Millî Takımı'nı artık kolay bir maç beklemiyor. Zira Belçika, Avrupa Uluslar Ligi'ndeki serüvenlerine İtalya'yı iki golle mağlup ederek başladıktan sonra, Zinedine Zidane ile oynayacağı büyük randevuya yüksek moralle giriyor.

Fransa Millî Takımı, yarın pazartesi günü Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu, Horozlar'ın Zidane yönetimindeki ikinci maçı olacak. Zidane, görevine Türkiye karşısında tek golle alınan zorlu bir galibiyetle başlamıştı; golü ise sakatlanarak oyundan çıkmadan önce Kylian Mbappe kaydetmişti.

Belçika'nın Fransa karşısında topa aynı ölçüde sahip olamayacağının farkında olmasına rağmen Van Bommel, kendi tarzına ve fikirlerine bağlı kalacağını vurguladı; takımının, İtalya galibiyetiyle kazandığı özgüvenden yararlanarak maça kişiliğini yansıtmaya çalışacağını belirtti.

Hollandalı teknik direktör, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında, takımının Roma'da gösterdiği coşkunun aynısını sergilemek istediğini, rakibin farklı olmasının gerektirdiği bazı taktik değişiklikleri de yapacağını söyledi.

Van Bommel'in Zidane ile eski bir tanışıklığı da bulunuyor; ikili, 2005 ve 2006 sezonlarında İspanya La Liga sahalarında takım arkadaşlığı yapmış, şimdi ise Belçika ve Fransa millî takımlarının teknik direktörleri olarak yeniden karşı karşıya geliyorlar.









Timothy Castagne ise Belçika Millî Takımı'nın maça bir rövanş karşılaşması gözüyle bakmadığını, ancak İtalya galibiyetinin yarattığı ivmeyi sürdürmek istediğini vurguladı.

Maç, iki takım arasındaki son beş karşılaşmada Fransa'yı yenmeyi başaramayan Belçika için ayrı bir önem taşıyor. Bu durum, karşılaşmayı Van Bommel'in yeni projesi için gerçek bir sınava dönüştürüyor.

Belçika, İtalya galibiyetinin ardından bir iyimserlik havası yaşarken, yerel basın Fransa maçının Hollandalı teknik direktör için ilk gerçek sınav olacağını ve Belçika'nın Avrupa'nın büyükleriyle rekabet edebilme kapasitesini kanıtlaması için bir fırsat olduğunu düşünüyor.









Buna karşılık Fransa Millî Takımı, Zidane yönetimindeki ilk galibiyetinin ardından maça özgüvenle giriyor; ancak sakatlık nedeniyle Horozlar'ın kampından ayrılan Mbappe'den yoksun olacak.

Fransa'nın kaptanının yokluğuna rağmen Belçika'nın da göz önünde bulundurması gereken karmaşık hesaplar var. Zira takımda, başta Kevin De Bruyne ve İtalya karşısında öne geçiren golün sahibi Maxim De Cuyper olmak üzere, fark yaratabilecek isimler bulunuyor.

Böylece pazartesi günkü karşılaşma, hem Zidane'ın Fransa'daki projesi için erken bir sınava dönüşüyor, hem de ilk maçında İtalya'yı devirmeyi başaran Van Bommel için Belçika ile daha heyecanlı bir başlangıç yazma fırsatı sunuyor.





Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Belçika BEL 1 1 0 0 2 0 +2 3 K 2 Fransa FRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 K 3 Türkiye TUR 1 0 0 1 0 1 -1 0 K 4 İtalya ITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



