İtalya'dan gelen görüntüler üzerine Real Madrid taraftarları Kylian Mbappé'ye öfkeli: "Kulübün başına gelen en kötü şey"

Kylian Mbappé, Real Madrid taraftarları arasında büyük bir öfkeye neden oldu. Takım arkadaşları sezonun son haftalarına hazırlanırken, Fransız süper yıldız Cuma günü aniden İtalya'nın Cagliari kentinde görüldü.

Sky Sport tarafından paylaşılan görüntülerde, Mbappé'nin Cuma günü Cagliari'deki bir terastan ayrılıp taksiye bindiği görülüyor. Bunu kız arkadaşı İspanyol aktris Ester Expósito ile birlikte yapıyor.

Başka bir fotoğrafta ise Mbappé'nin Expósito ile birlikte bir restoranın masasında oturduğu görülüyor. Bu fotoğrafın da muhtemelen Sardunya'nın başkentindeki aynı terasta çekildiği tahmin ediliyor.

Bu haftanın başında Real Madrid, Mbappé'nin hamstringinde bir sakatlık geçirdiğini açıklamıştı. Bu nedenle, şimdilik sahalara çıkamayacak gibi görünüyor.

Buna rağmen, İspanyol kulübünün taraftarları Mbappé'nin bu gezisine pek anlayış göstermiyor. "Takım arkadaşları sezonun son aşamasında canla başla mücadele ederken, kadrodan en çok kazanan oyuncu bunu hiç umursamıyor," diye yazıyor birisi X'te.

Başka bir tweet: “Bu kulübe hiç önem vermiyor. İki sezon boyunca kupa kazanamadı ve tatile çıkabilmek için sık sık sözde sakatlıklar uydurdu. Bu kulübün başına gelen en kötü şey.”

Kısa süre önce Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elenen Real Madrid, bu sezon ligde beş maç daha oynayacak. LaLiga lideri FC Barcelona ile arasındaki fark 11 puan, üçüncü sıradaki Villarreal ile arasındaki fark ise 9 puan. Bu nedenle Real Madrid'in ikinci sırada bitirmesi neredeyse kesinleşti.