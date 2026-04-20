İtalya'daki maç tamamen çığırından çıktı: Oyuncular taraftarların saldırısından kaçışa geçti

Pazar akşamı Monopoli ile Foggia arasında oynanan maçta olaylar tamamen kontrolden çıktı. Deplasman takımının taraftarları maçın son dakikalarında sahaya akın etti; bunun üzerine oyuncular topluca sahadan kaçarak oyuncu tüneline sığındı.

Serie C'de mücadele eden Foggia, çok zorlu bir sezon geçiriyor. En son 1995 yılında İtalya'nın en üst liginde oynayan kulüp, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve play-off'lardan kaçınamaz durumda. Takımın kötü performansı, İtalya'nın güneyindeki kulübün taraftarları arasında büyük bir hoşnutsuzluğa yol açıyor.

Sıralamada yedinci sırada yer alan Monopoli ile oynanan deplasman maçında, uzatma dakikalarında işler tamamen çığırından çıktı. 1-0 gerideyken sahaya havai fişek atıldı ve öfkeli birkaç taraftar sahaya ulaşmayı başardı.

Olayı gören birçok oyuncu, tehlikeyi fark ederek kaçmayı tercih etti. Oyuncular olabildiğince çabuk oyuncu tüneline doğru kaçarken, bir taraftar ise bir görevliye saldırdı.

Görüntülerde bir taraftarın görevliye sert bir yumruk attığı, ancak ardından kendisinin yere indirilip zapt edildiği görülüyor. Failler sonunda gözaltına alınarak götürüldü.

Maç, sükunetin yeniden sağlanmasının ardından on dakika sonra yeniden başladı. Kalan birkaç dakika içinde başka gol atılmadı. Monopoli, maçı 1-0 kazanarak galip geldi.

Foggia ayrıca tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Mayıs 2025'te, Bari'deki antimafya savcılığının yaptığı soruşturma sonucunda kulüp adli denetim altına alındı. Soruşturma, yerel mafyanın kulüp başkanı Nicola Canonico'ya kulübü satması için baskı uyguladığını ortaya çıkardı.