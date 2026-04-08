İtalya'daki felaketin yankıları... Eski Juventus teknik direktörü, Conte'nin halefi olarak gösteriliyor

İtalya milli takımının üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamaması, Napoli kulübünde bariz bir tedirginliğe yol açtı; zira Gennaro Gattuso'nun yerine Azzurri'yi yeniden ayağa kaldırma görevine aday gösterileceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor.

Conte, Napoli'deki geleceği konusunda tartışmayı kendisi başlattı. İtalya Ligi'nde Milan ile oynanan son maçın ardından, Partenopei'nin başında kalıp kalmayacağının hala tartışma konusu olduğunu doğruladı.

Bu arada, Antonio Conte'nin İtalya milli takımının yeni teknik direktörü olarak göreve gelme olasılığı nedeniyle Napoli, mümkün olan en kısa sürede onun yerine geçecek bir isim bulmak zorunda kalabilir.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Juventus'un eski teknik direktörü Thiago Motta'nın, Conte'nin yerine geçmek üzere Napoli'nin listesinin başında yer aldığını bildirdi.

Mota, Bologna'daki benzeri görülmemiş başarısıyla Avrupa'nın gelecek vaat eden teknik direktörlerinden biri olduğunu kanıtladı, ancak kısa ve çalkantılı bir dönemde Juventus'ta aynı başarıyı tekrarlayamadı ve bu da sonunda Mart 2025'te görevden alınmasına yol açtı.

Aynı zamanda, Napoli'nin şu anki Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano ve Sassuolo teknik direktörü Fabio Grosso gibi isimleri de değerlendirebileceğini belirtti.