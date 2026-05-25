İtalya'da teknik direktör değişiklikleri: Tijjani Noslin ve Kenneth Taylor'ın durumu netleşti

Transfer muhabirleri Matteo Moretto ve Fabrizio Romano, Gennaro Gattuso'nun Lazio'nun yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. Böylece Hollandalı oyuncular Kenneth Taylor ve Tijjani Noslin yeni bir teknik direktöre kavuşacak. Atalanta'dan Marten de Roon da yeni bir teknik direktöre kavuşacak.

Bu transferle Gennaro Gattuso, Atalanta'nın yeni teknik direktörü olacak olan Maurizio Sarri'nin yerini alacak. Fabrizio Romano da bunu Pazartesi günü duyurdu. Sarri ise Raffaele Palladino'nun yerini alacak.

Sarri, bu sezon Lazio ile dokuzuncu sırada yer aldı ve bu nedenle Avrupa kupalarına katılma şansını kıl payı kaçırdı. Geçen sezon, Marco Baroni yönetimindeki Lazio, üst üste ikinci kez yedinci sırada yer aldı. O sezon da kulüp, Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırmıştı.

Ancak Sarri, Lazio'daki ilk döneminde büyük başarılar elde etmişti. En büyük başarısı, 2022/23 sezonunda ikinci sırada yer almasıydı; bu, Romalılar için yüzyılın başından bu yana elde edilen en iyi sonuçtu.

Sarri şimdi, Avrupa kupalarına katılmayı kıl payı garantileyen Atalanta'da göreve başlıyor. Sona eren sözleşmesini uzatma ihtimali bulunan Marten de Roon'un takımı yedinci sırada yer aldı ve bu sayede gelecek sezon Bergamo'da Conference League maçları oynanacak.

İtalya ile Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra kulüpsüz kalan Gattuso, Romalıları yeniden Avrupa kupalarına taşımakla görevlendirildi. Daha önce AC Milan'ın eski orta saha oyuncusu olan Gattuso, Olympique de Marseille, SSC Napoli, AC Milan ve Valencia CF gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Noslin ve Taylor'ın takımında iki yıllık bir sözleşme imzaladı.