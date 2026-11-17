İnişler ve çıkışlar: Fransa karşısındaki 3-1'den Belçika'daki 4-1'e, Roberto Mancini'nin yeni İtalya'sı çelişkili sinyaller veriyor.

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İki maçta da İtalya Teknik Direktörü, Giorgo Scalvini ve Alessandro Bastoni'den oluşan stoper ikilisini sahaya sürdü. İkili, San Siro'da sınıfı geçerken Brüksel'deki Re Baldovino Stadyumu'nda geçemedi.

Doğrusu, Brüksel'de orta saha da onlara gerektiği gibi destek vermedi. Mancini başlangıçta Fagioli ve Pisilli ile orta sahayı kalabalıklaştırmayı denemişti. İkisi de ilk yarının sonunda oyundan alındı.

Ardından İtalya Teknik Direktörü ikinci yarıda her şeyi göze almaya karar verdi. Çünkü o sırada skor 3-1'di ve Nations League'de çeyrek finale yükselme hedefine ulaşmak için en azından beraberlik gerekiyordu.

Bu yüzden Mancini, Federico Dimarco, Marco Palestra ve Alphadjo Cisse'yi oyuna alarak İtalya'yı daha hücumcu bir 3-4-3 düzenine geçirdi, ancak bu hamle umduğu sonucu vermedi.

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Aksine, İtalya'yı Belçika'nın çok hızlı kontra ataklarına açık hâle getirdi. Milanlı Diego Moreira'nın A millî takımdaki ilk golüyle skoru dört gole taşımasından önce bile Kayode, Bastoni ve Calafori'den oluşan üçlü savunma korumasız ve önlerinde bir filtre olmadan kaderine terk edilmişti.

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Bunun için kaleci Lammens'in başlattığı bir atağa bakmak yeterli: Lammens, rakip ceza sahasının sınırında önde baskı yapan iki merkez orta saha oyuncusu Barella ve Doumbia'yı basit bir uzun pasla aşabildi.

Yedek kulübesinde, ilk kez A millî takıma çağrılan Daniele Ghilardi vardı. Roma'daki takım arkadaşı Gianluca Mancini ise sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu.

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Stoperlerden söz açılmışken, Roberto Mancini geleceğe dönük olarak Giovanni Leoni'yi bekliyor ve ondan umutlu.

2006 doğumlu ve önümüzdeki 21 Aralık'ta 20 yaşına girecek genç oyuncu, Eylül 2025'te yaşadığı ciddi diz sakatlığının (çapraz bağ kopması) ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladı.

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Bu sakatlık, Parma'dan Liverpool'a 30 milyon avro, 4 milyon avroya varan olası bonuslar ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında transferinden bir ay sonra yaşandı.

Sakatlandığı gün, aynı zamanda bugüne kadar Reds formasıyla çıktığı tek maçın tarihiydi: 23 Eylül 2025'te İngiltere Lig Kupası'nda Southampton'a karşı evlerinde aldıkları 2-1'lik galibiyet.

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Leoni'nin ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Böylece İtalya, onu iki hazırlık maçı için kadroya çağırabilecek. Henüz ayarlanmamış olan bu maçlar, mart sonuna denk gelen bir sonraki millî arada oynanacak.