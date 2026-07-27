Andrea Pirlo’nun kesin olarak milli takımın yeni teknik direktörü olmayacağının netleşmesiyle İtalya’da kriz patladı. Teknik direktör Paolo Maldini, federasyon başkanı Giovanni Malagò’ya öfkeli.

İtalya, Gennaro Gattuso’nun mart ayında ayrılmasından bu yana milli takım için bir halef arıyordu. Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola’dan ret yanıtı alınmasının ardından Maldini, Pirlo’ya yöneldi.

Pirlo ile anlaşma neredeyse tamamlanmıştı, ancak Malagò pazar akşamı bir anda görüşmeleri sonlandırdı. Pirlo’nun bir Rus bahis şirketiyle iş birliği nedeniyle onunla çalışmak istemiyor.

Pirlo, ani ret kararına tepki gösterdi. Bu durum onu yıktı. “Tüm kariyerim boyunca, önce futbolcu sonra da antrenör olarak, görevlerimi her zaman çalıştığım ülkelerin yasalarına ve imzaladığım sözleşmelere tamamen uygun şekilde yerine getirdim.”

“Son dönemdeki tartışmanın konusu olan profesyonel iş birliği, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışma sürecimde ortaya çıktı ve tamamen ticari nitelik taşıyor” diye devam etti Pirlo.

“Bu iş birliğine siyasi bir anlam yüklemek, bana hiçbir zaman dile getirmediğim ve bana ait olmayan görüşler atfetmek anlamına gelir. Bana gösterdikleri takdir ve güven için Maldini ile Leonardo’ya teşekkür etmek istiyorum” sözleriyle devam etti 113 kez milli olan isim.

“Onların yetkinliklerini, ciddi yaklaşımlarını ve İtalyan futboluna her zaman duydukları sevgiyi biliyorum. Tamamen ticari bir tercihin, bana ait olmayan anlamlar ve niyetler yüklenmesine yol açan kamusal bir tartışmanın içine bu kadar hızlı çekilmiş olmasından dolayı üzgünüm.”

Maldini, Malagò’nun kararının ardından küplere bindi ve federasyondan ayrılmak istiyor. La Gazzetta dello Sport’a göre, Pirlo’nun Rus sponsor nedeniyle reddedilmesini, kendi tercihini ve özerkliğini baltalamak için kullanılan sahte bir bahane olarak görüyor. Maldini’ye göreve geldiğinde (yalnızca iki hafta önce) milli takım teknik direktörü konusunda tam yetki verileceği yönünde garanti verilmişti.

Pazartesi günü Maldini ile Malagò arasında bir kriz toplantısı yapılacak ve İtalyan savunma oyuncusunun burada büyük ihtimalle istifasını sunması bekleniyor.