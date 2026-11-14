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Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya’da Mancini: "Calafiori’nin durumu değerlendirilecek. Dimarco’yu kanatta oynatma fikri uzun süredir aklımdaydı. Belçika da Fransa gibi; ilk maçtaki yenilginin ardından bile iyimserdim"

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İtalya, 2026/2027 Uluslar Ligi final aşamasına yükselmek için Belçika deplasmanında mücadele edecek. Üç olası sonuçtan ikisi İtalya'ya yetiyor. Roberto Mancini, basın toplantısında bu fırsata sahip olmaktan duyduğu gururu vurguladı.

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Üç olası sonuçtan ikisi yeterli, ancak tek bir hedef var: galibiyet. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, yarın Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak Belçika maçında 2026/2027 Uluslar Ligi final aşamasına katılma şansını değerlendirmeye çalışacak.

Fransa karşısındaki galibiyetle A Ligi 1. Grup'ta liderliğe yükselen İtalya, Belçika karşısındaki bir puanlık üstünlüğünü de korudu. Bu avantaj, beraberlik halinde bile Fransızların alacağı sonuçtan bağımsız olarak tur atlamasını sağlayacak.

Ancak Belçika, ilk maçta İtalya'ya ağır bir yenilgi yaşatmıştı. Bu nedenle teknik direktör Mancini, bugün Sky'a ve basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, bu fırsatın verdiği gurura rağmen sakin olunması gerektiğini vurguladı.


GURUR - "Burada olmak ve bu grupta tur atlama mücadelesi vermek, oyuncuların bugüne kadar yaptıkları düşünüldüğünde gurur kaynağı. Kolay olmayacak. Belçika çok iyi bir millî takım".

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İLK MAÇTAKİ YENİLGİ - "İlk maçtaki yenilgiden sonra da oldukça olumluydum: Bence takım ikinci yarıda farklı bir oyun sergiledi. Yine de maçın geneline bakıldığında Belçika belki de kazanmayı hak etmişti."

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BEL

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BELÇİKA, FRANSA GİBİ - "Kendi oyunumuzu her zaman olduğu gibi oynayacağız. Belçika'nın teknik açıdan yetenekli ve hızlı oyunculardan kurulu bir takım olduğunu düşünüyorum. Fransa'dan pek farklı değil.

İLK 11'DEKİ SORU İŞARETLERİ - "Son antrenmanla ilgili soru işaretleri mi? Yarın sabah bakacağız. Oyuncular bugün yenilenme antrenmanı yaptı, durumlarını yarın değerlendireceğiz. Cambiaghi'nin iyileşmesini bekliyorduk, bu sabah denedik ama ağrısı vardı. Kesinlikle 2 değişiklik yapacağız (Cambiaghi ve Frattesi), ancak kimin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu değerlendirmeliyiz."

CALAFIORI VE DIMARCO KANATTA - Evet, bunu yarın değerlendirmeliyiz. Dimarco seçeneğini uzun zamandır düşünüyoruz. Kararı yarın vereceğiz; duruma maça göre, hatta maç sırasında da bakmak gerekiyor.

BELÇİKA'YA DİKKAT - "Tehlikeli bir maç mı? Kesinlikle, çünkü son maç. Küçük bir avantajla başlıyoruz ama bu, onunla yetinmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı ancak son dakikada elenen bir takımla güzel bir maç olacak."

Yazan:Emanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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