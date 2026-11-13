İtalya'da Frattesi sakatlandı: Kasındaki rahatsızlık nedeniyle millî takım kampından ayrıldı

İtalya'nın Fransa'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ertesi günü, İtalya Milli Takımı Davide Frattesi'yi kaybetti. Frattesi, dün Fransa karşısında İtalya'nın ikinci golünü atmıştı. Lazio'nun orta saha oyuncusu kas rahatsızlığı yaşıyor.

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FIGC'nin açıklamasına göre, Fransa karşısında geriden gelerek kazanılan maçın ertesi günü İtalya Milli Takımı, pazar günü Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Angelo Moratti Spor Merkezi'nde yeniden antrenmana çıktı. Belçika maçı, UEFA Uluslar Ligi grubundaki son karşılaşma olacak. Takım iki gruba ayrıldı. Fransa karşısında ilk 11'de forma giyenler salonda ve havuzda yenilenme çalışması yaparken diğerleri sahada çalıştı.

Bu arada Davide Frattesi, İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı. Lazio'nun orta saha oyuncusu, dün Fransa karşısında gol atmıştı. Kas zorlanması yaşayan Frattesi, Belçika maçında forma giyemeyecek ve bu nedenle kulübüne dönecek.