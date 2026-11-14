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Retegui ItaliaGetty Images
Gianluca Minchiotti
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İtalya'da bir zamanlar Retegui vardı: Kasaya giren 40 milyon, Juventus'a evet demek için yeterli mi?

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Juventus'un hücum hattı için adı geçenler arasında Mateo Retegui de yeniden gündemde. İtalya Milli Takımı'ndaki yerini kaybeden Retegui, bir buçuk yıldır Suudi Arabistan'da devasa bir maaşla oynuyor. İtalya'ya dönmesi için uygun koşullar var mı?

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Dünya Kupası'na katılamama, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörünün değişmesi ve yükselen, Pio Esposito'nun çıkışıyla simgelenen yeni nesil, Mateo Retegui'yi de 'kurbanları' arasına kattı; Retegui mart ayından bu yana İtalya Milli Takımı'nın radarından çıktı. İtalyan-Arjantinli futbolcunun İtalya formasıyla son maçı, sportif açıdan dramatik geçen Zenica gecesine ve Dünya Kupası play-off'unda Bosna'ya penaltılarla alınan yenilgiye uzanıyor. Retegui'nin İtalya formasıyla son golleri ise Ekim 2025'te Udine'de İsrail'e karşı attığı iki goldü.

Bu arada Buenos Aires eyaletindeki San Fernando'da doğan 1999'lu Retegui, Suudi Arabistan'da Al-Qadisiya formasıyla oynamaya ve gol atmaya devam ediyor: 2025 yazından bu yana toplam 46 maç ve 29 gol; bunların 15 maçı ve 10 golü bu sezonda geldi. Ancak İtalya Milli Takımı'nın başında, onun akıl hocası Roberto Mancini bulunmasına rağmen bu performans yeni bir davet almak için yeterli olmadı. Mancini, Retegui'yi Arjantin'de keşfedip Mart 2023'te milli takıma kazandıran isimdi. Ancak İtalya'nın yeni döneminde şimdilik Retegui'yi hesaba katmamaya karar verdi.

Retegui'nin, Al-Qadisiya'nın Atalanta'ya 67 milyonluk çek yazarak onu kadrosuna katmasının ve 2025-2029 dönemi için sezon başına 20 milyonluk dört yıllık sözleşme imzalamasının ardından, yükselişini sağlayan hırsını, mücadele azmini ve açlığını bir ölçüde kaybettiği söyleniyor. Boca Juniors, Estudiantes ve Talleres deneyimlerinin ardından Tigre'de parlayan Retegui, 2024-25 sezonunda Atalanta formasıyla Serie A'nın gol kralı olmuştu (36 lig maçında 25 gol).

Son haftalarda Retegui'nin adı yeniden Serie A'yla, özellikle de ceza sahasında etkili olup ligde çift haneli gol sayısına ulaşabilecek bir santrfor arayışındaki Juventus'la anılıyor. Chapita bunu yapabildiğini gösterdi. Juventus'un öncelikleri Sorloth ve Balogun olsa da Retegui seçeneği göz ardı edilmemeli. Çünkü eski Genoa ve Atalanta oyuncusu, diğer iki isimden farklı olarak Serie A'yı zaten tanıma avantajına sahip. Ayrıca yeniden milli takıma seçilme potansiyeli taşıyor ve Juventus'un yeniden oluşturmak istediği İtalyan oyuncu çekirdeğinin bir parçası olabilir.

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Transfer ekonomik açıdan kolay olmaz; bunun nedeni bonservis bedelinden çok zamanlama ve Retegui'nin şu anda aldığı ücret. Juventus'un takviye yapmakta acele ettiği ocak ayında, maliyetler nedeniyle transfer pek mümkün görünmüyor. Suudi Arabistan'daki ilk iki yılı tamamlandıktan sonra, yaz aylarında anlaşma daha olası olabilir: Bonservis bedeli yaklaşık 35 milyon olur ve Retegui, geriye kalan iki yıllık sözleşmesinden vazgeçer; ancak o zamana kadar 40 milyon almış olur. Belirleyici olan oyuncunun isteği; kendisini yeniden sınamak ve tekrar mücadele etmeye başlamak isteyip istemediği.

Gelecek maçlar
BEL

BEL

UEFA Nations League A

15 Kas 2026

ITA

ITA

JUV

JUV

Serie A

22 Kas 2026

VEN

VEN

İtalya'ya dönmek için Retegui'nin 2027-29 dönemindeki 40 milyonluk ücretinden vazgeçmesi gerekir. Ancak Juventus'ta sezon başına en az 5 milyon kazanabileceğini düşünebilir; bu da ilk iki sezonda toplam 10 milyon eder. Kısacası Retegui'nin 30 milyon eurodan vazgeçmesi gerekir.

Yazan:Gianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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