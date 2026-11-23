Sicilya'da pazar günü oynanan bir amatör futbol maçı, kırmızı kart gören 10 numaranın soyunma odasından sahaya sustalı bıçakla dönmesi üzerine tatil edildi. Galactic Paolini oyuncusunun Athletic Partanna'nın görevlilerini ve oyuncularını tehdit etmesinin ardından polis, Marsala'daki Polisportivo Strasatti'ye çağrıldı. Neyse ki kimse yaralanmadı.

Reklam

Sicilya'daki maç bıçaklı tehdit nedeniyle durdu

Hakem Vincenzo Pernice, 22 Kasım'da Paolini ile Partanna arasında oynanan Terza Categoria maçını, ev sahibi takımın kırmızı kart gören oyun kurucusunun sustalı bıçakla geri dönmesi üzerine durdurdu. La Sicilia ve la Repubblica'nın aktardığına göre, Trapani'de Via Brugnone üzerindeki Polisportivo "M. Di Dia"da oynanan dördüncü hafta maçında son düdük çalınamadı. Sıradan bir sabah karşılaşması olarak başlayan maç, kısa sürede acil müdahale gerektiren bir kargaşaya dönüştü.

Şiddetli kavga iki kırmızı kartla sonuçlandı

İki İtalyan yayın organı da Partanna'nın resmî kanallarında paylaştığı anlatıma dayanarak rahatsız edici olaylar zincirini aktardı. Gerginlik, Paolini'nin 10 numarasının maç sırasında konuk takımın yedek kulübesine ağır hakaretler yönelttiği iddiasıyla başladı.

Bir süre sonra sahada yaşanan bir kavganın ardından gerginlik hızla tırmandı. Aynı oyuncu, oyun durmuşken Partanna'dan bir rakibine defalarca tekme attı. Pernice, tekmeleri atan oyuncuya hemen kırmızı kart gösterdi. Oyuncusunu savunmak ve ona yardım etmek için müdahale eden konuk takım teknik direktörü Calandra'yı da oyundan attı. Ancak kırmızı kart gören futbolcu soyunma odasında kalmak yerine sahaya silahla döndü.

Boğazından tutma olayının ardından polis müdahale etti

Partanna yönetiminin tanıklıklarına göre silahlı oyuncu, sahaya yeniden girdiğinde Calandra'yı, kulübün birkaç görevlisini ve rakip takımdan birden fazla oyuncuyu tehdit etti. Kavganın en endişe verici anında saldırganın, bir elinde sustalı bıçağı tutarken diğer eliyle konuk takımın bir görevlisini boğazından tuttuğu bildirildi.

Reklam Reklam

Neyse ki olay fiziksel yaralanma olmadan sona erdi. Oyunun güvenli biçimde sürdürülemeyeceğini gören Pernice maçı tatil etti. 112 üzerinden acil servislere haber verilirken Partanna'nın başkan yardımcısı da kolluk kuvvetlerine ihbarda bulundu. Polis memurları, olay yerindekilerin kimliklerini tespit etmek, ilk ifadeleri almak ve resmî soruşturmaları başlatmak üzere Strasatti bölgesindeki tesise kısa sürede ulaştı.

Federasyon ve yargı raporları bekliyor

Partanna, üyelerini korumak amacıyla olayı hem İtalya Futbol Federasyonu'na (FIGC) hem de yargı makamlarına resmî olarak bildirmeyi planladığını duyurdu. Spor yetkilileri, tatil edilen maçın sonucuna karar vermek ve ağır disiplin cezaları vermek için Pernice'nin maç raporunu inceleyecek. Yerel polis ise Marsala'daki tesiste silahla yapılan tehditlere ilişkin ceza soruşturmasını sürdürecek.