İtalya Başbakanı Mario Draghi: Finalin İngiltere'de oynanmaması için elimden geleni yapacağım

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Euro 2020 finalinin koronavirüs vakalarının arttığı İngiltere'de oynanmaması gerektiğini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eskisi gibi tek bir ülkede ya da iki ülkede değil birçok ülkede oynanıyor.

Ev sahibi ülkelerden biri olan İtalya, finalin İngiltere'de oynanmasına karşı.

Mario Draghi neler söyledi?

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Euro 2020 finalinin Londra'da oynanmaması gerektiğini ifade etti.

"Euro 2020 finalinin İngiltere'de oynanmasına karşıyım. Final karşılaşmasının salgının arttığı bir ülkede oynanmaması için elimden geleni yapacağım."

Draghi ayrıca, İngiltere'de ortaya çıkan delta varyantı vakalarındaki artışla ilgili endişelerini de dile getirdi.

Final Wembley'den alınabilir

Euro 2020'de yarı final ve final maçları 6-7 ve 11 Temmuz'da stadyumların yarısı kadar seyirci alınarak oynanması planlanıyor. Ancak İngiliz hükümetinin aldığı kararlar durumu zora sokuyor.

İngiliz hükümeti, salgın nedeniyle İngiltere'ye giriş yapacak herkese karantina uygulaması yapıyor. Bu da final maçı için ülkeye giriş yapacak olan UEFA ile FIFA yetkilileri, sponsorlar, yayıncılar da dahil olmak üzere yaklaşık 2500 kişiye karantina uygulanacağı anlamını taşıyor.

UEFA, konuyu çözmek için İngiliz hükümetiyle müzakereler edildiğini açıklamıştı.