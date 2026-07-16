"It’s not coming home": İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki dramının ardından en büyük yıldız en düşük puanı aldı

İngiltere’nin Dünya Kupası hayali Çarşamba akşamı bir kez daha suya düştü. The Three Lions, maçın son çeyreğinde elindeki avantajı kaybetti ve Arjantin’e 1-2 yenildi. Bu nedenle Thomas Tuchel, Voetbalzone gibi Footballco’nun bir parçası olan GOAL’dan 3 puan aldı.

Tuchel, finale kalamamanın sorumlusu olarak gösteriliyor. “Alman teknik adam, taktik planını neredeyse mükemmel bir şekilde hazırlamıştı. Spence ve Rogers’ın ilk 11’de yer alması harika sonuç verdi ve İngiltere’yi öne geçirdi.”

“Ancak Tuchel, geç yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçı tamamen elinden kaçırdı. İngiltere, maç üzerindeki kontrolünü tamamen yitirdi ve Arjantin’in beraberlik golünden sonra yenilgi kaçınılmaz görünüyordu. Dolayısıyla, sözleşmesinin sonuna kadar görevde kalıp kalmayacağı da soru işareti...”

İngiltere’nin çoğu oyuncusu 5, 6 veya 7 puan aldı. Ancak Harry Kane günah keçisi ilan edildi ve 4 puan aldı. “Bu, hiçbir an gol atabilecek izlenimi yaratamayan İngiltere’nin forvet lideri için son derece zayıf bir geceydi.”

Her iki golde de şüpheli bir performans sergileyen kaleci Jordan Pickford, 5 puanla idare edildi. Aynı puanı, Arjantin’in ikinci golünde Lautaro Martínez’i tamamen gözden kaçıran John Stones da aldı.

Yıldız oyuncu Jude Bellingham da 5 puan aldı. “Bazı iyi koşularla tehlike yarattı ve birçok faul kopardıysa da, maça damgasını vurmayı başaramadı.”

GOAL’a göre bazı İngiliz oyuncular ise iyi bir maç çıkardı. Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Morgan Rogers ve golcü Anthony Gordon 7 puanla değerlendirildi.