FIFA başkanlığı için verilen mücadelenin seyrini yeniden çizebilecek sürpriz bir gelişmeyle, Asya kıtası Gianni Infantino'ya karşı daha önce sergilediği sertlik yanlısı tutumundan vazgeçti ve yeni görev dönemine destek verdiğini açıkladı; bu adım, FIFA başkanına gelecek mart ayındaki seçimlerden önce önemli bir ivme kazandırıyor.

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife bugün cuma günü, kıtanın Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonu'nun başında dördüncü ve son dönemini kazanma çabasına destek verdiğini açıkladı. Açıklama, İsviçreli-İtalyan yöneticinin de katıldığı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Asya Konfederasyonu toplantısında yapıldı.

Şeyh Selman, Asya Konfederasyonu'nun resmi sitesinde yer verildiği üzere şunları söyledi: "FIFA başkanı olarak yeni bir görev dönemine aday olurken, sana ve liderliğine olan tam desteğimizi yeniliyoruz." Ayrıca, kıtadaki bir dizi futbol yöneticisiyle yaptığı istişarelerin, onların Infantino'yu destekleyen tutumlarının netliğini ortaya koyduğunu ekledi.

Bu açıklama, iki taraf arasında, özel sektör yatırımcılarına sermayesini açmayı amaçlayan, FIFA'ya bağlı bir ticari şirket kurma projesine ilişkin patlak veren anlaşmazlığın gölgesinde ayrı bir önem taşıyor.

Asya Konfederasyonu daha önce, gizli tutulan ve en nihayetinde terk edilen bu projeye karşı çıkmada Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF"a katılmıştı.

Asya Konfederasyonu, proje terk edildikten sonra Infantino'nun istifasını isteyen tutumunda ısrar etmiş olsa da, kıtadaki bir dizi ulusal federasyonun tutumu daha sonra FIFA başkanını destekleme yönüne kaydı; ardından Şeyh Selman'ın açıklaması gelerek kıtasal konfederasyonun başkanlık yarışında ona verdiği desteği teyit etti.

Asya Konfederasyonu Başkanı önceki anlaşmazlığa ilişkin şu yorumu yaptı: "Gianni, evet, geçmişte aramızda anlaşmazlıklar oldu, ancak ileriye bakmamız gerekiyor. Futbol, birlikte çalıştığımızda daha güçlü olur."

Asya'nın tutumu, seçim hesaplarında önemli bir koz niteliği taşıyor; zira kıtasal konfederasyon 46 üye federasyonu bünyesinde barındırıyor. Infantino ise 55 üyesi bulunan Avrupa Federasyonu ile 35 federasyona sahip CONCACAF'ın itirazlarıyla karşı karşıya.

FIFA başkanlık seçimlerinin gelecek mart ayında yapılması, adaylık başvurularının ise 18 Kasım günü kapanması planlanıyor.

56 yaşındaki Infantino, şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan tek aday konumunda. En güçlü muhtemel rakibi olarak adı geçen Victor Montagliani'nin ise seçim yarışına girmesi beklenmiyor.