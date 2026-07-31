Suudi Arabistan ekibi Hilal kulübü yönetimi, Portekizli yıldız Joao Cancelo'nun takımın Avusturya'daki hazırlık kampının başlangıcına katılmamasının ardından ortaya çıkan spekülasyonlara son vererek, oyuncunun kararından kamp başlamadan önce haberdar olduğunu doğruladı.

Suudi Arabistan'ın "El-Meydan er-Riyadi" gazetesi, Hilal içindeki kaynaklara dayanarak, geçtiğimiz saatlerde dolaşıma giren ve Cancelo'nun yönetimin onayı olmadan "Zaim"in kampına katılmadığına dair haberlerin doğruluğunu yalanladı; bu konuda ortaya atılan her şeyin tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Gazete, Hilal yönetiminin uluslararası oyuncularına kampa katılım tarihlerini bildirmek için tüm resmi kanalları kullandığını, her oyuncu için belirlenmiş zaman çizelgelerini içeren resmi e-posta yazışmaları gönderdiğini açıkladı.

Gazete şunları ekledi: "Joao Cancelo'nun takımın Avusturya'daki toplantısına katılmaması, doğrudan bir koordinasyonun ardından ve kulüp yönetiminin önceden verdiği izinle gerçekleşti. Oyuncu talimatlara aykırı davranmadı ve mazeretsiz olarak katılmadığına dair söylenenlerin hiçbir doğruluğu yok."

Aynı bağlamda kaynaklar, Cancelo'nun transfer dosyasının şu anda Hilal yönetiminin önceliklerinin başında geldiğini, iki tarafın da dosyayı en kısa sürede sonuçlandırma isteği doğrultusunda, Portekizli bek için içinde bulunulan yaz transfer döneminde anlaşmayı bitirmek amacıyla Barcelona kulübüyle görüşmelerini yoğunlaştırdığını ortaya koydu.

Bu açıklama, oyuncunun bağlılığı konusunda ortaya çıkan tartışmalara son vermek amacıyla geldi; taraftarlar ise Cancelo'nun Riyad'da kalmak ile "Camp Nou" kapısından Avrupa'ya dönmek arasındaki nihai akıbetini merakla bekliyor.