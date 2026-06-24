İsyan ve FIFA’nın tehditleri arasında… João Félix, Álvarez’e masumiyet belgesi veriyor

Portekiz milli takımının yıldızı João Félix, son dönemde yarattığı tartışmaların ardından Atlético Madrid’in Arjantinli oyuncusu Julián Álvarez’in geleceği hakkında yorumda bulundu.

Alvarez, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda ülkesinin Avusturya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından, "Benim için en iyisi ayrılmak, çünkü hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Oysa Alvarez’in Madrid kulübüyle 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu açıklamalar Atlético Madrid'de büyük bir öfkeye yol açtı. Atlético Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, geçtiğimiz günlerde kulübün, halen sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla görüşmelere başlayan Barcelona'yı FIFA'ya şikayet etmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Portekiz'in Dünya Kupası'nda Özbekistan'ı 5-0'lık ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından Félix, karışık bölgeden "Cope" radyosuna konuştu.

Daha önce Atlético Madrid'de forma giymiş olan João, Álvarez hakkında şunları söyledi: "Bunu söylemek için kendi nedenleri var. Fazla yorum yapamam ve bu konuya girmek istemiyorum, ancak bu konuda konuşmak için kendi nedenleri var."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Orada sadece onun bildiği, dışarıdan kimsenin haberi olmayan şeyler oluyor. Umarım mutludur ve kendisi için en iyisini yapar.”