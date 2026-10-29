Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, Old Trafford'da kaptanlık pazubandı etrafında dönen tartışmalara bir son vererek, Portekizli yıldız Bruno Fernandes'in iki taraf arasında son dönemde patlak veren krize rağmen takımın kaptanlığını koruyacağını kesin bir dille teyit etti.

Carrick'in bu teyidi, takımın gelecek cumartesi günü Premier Lig'de Chelsea ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde geldi ve kaptanının kulübe "tamamen bağlı" olduğunu, herhangi bir sorunun bulunmadığını vurguladı.

Açık eleştiriden yedek kulübesine

Kriz, Fernandes'in Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan 4-1'lik aşağılayıcı yenilginin ardından United'ın taktiklerini açıkça eleştirmesiyle başlamıştı. Carrick'in yanıtı gecikmedi ve Portekizli oyuncuyu, geçen pazar günü kendi sahasında Bournemouth'a 3-0 kaybeden takımın kadrosundan çıkardı.

Carrick, tartışma yaratan kararını "Reuters"in aktardığı açıklamalarda şöyle değerlendirdi: "Maç için uygun gördüğümüz şeye dayanan bir karardı, hepsi bu kadar."

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 08:30 MUN

United'ın teknik direktörü şunları ekledi: "Bruno bu kulübe tamamen bağlı ve kesinlikle hiçbir sorun yok. İlerliyoruz, kararları sırayla alıyoruz ve cumartesi maçına odaklanıyoruz. O, uzun yıllar ve pek çok maç boyunca takımı ustalıkla yönetti ve buna devam edecek." Carrick, anlaşmazlığın aralarında yapılan açık sözlü görüşmelerin ardından çözüldüğüne işaret etti.

Carrick giyotinin altında

Manchester United en kötü dönemlerinden birini yaşıyor; Bournemouth yenilgisi takımın tüm kulvarlardaki galibiyetsizlik serisini sekiz maça çıkardı ve takım, puan sıralamasında küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde, on altıncı sıraya geriledi.

Kulübün üst düzey yöneticileri geçen pazartesi Carrick'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlar arasında acil görüşmeler yapmasına rağmen, o görevini sürdürdü.

Carrick söylentilere kendinden emin bir şekilde yanıt verdi: "Bu görevin doğasını tamamen anlıyorum. İşi, sorumlulukları ve bunların getirdiklerini anlıyorum, dolayısıyla hiç kimseden herhangi bir güvenceye ihtiyacım yok."

Buna karşılık, kulübün efsanesi ve eski kaptanı Gary Neville, Carrick'in görevde tutulması kararını sorguladı ve "Stick to Football" adlı podcast'te şunları söyledi: "Onun görevde tutulmasının, planlama eksikliğinden ve seçeneklerin azlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Bazen bir teknik direktörün kendi iyiliği için kovulması gerekir. Benim Valencia'dan kovulmam gerekiyordu, çileme son verildiği için mutluydum."

Geçen ocak ayında Ruben Amorim'in yerine görevi devralan Carrick'in, geçen sezon takımı üçüncü sıraya taşıyarak taraftarlara yeniden umut verdiğini, ancak geçen 30 ağustosta yeni çıkan Ipswich Town'ı yenmesinden bu yana ligde hiçbir galibiyet elde edemediğini hatırlatalım.