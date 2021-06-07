Barcelona, Real Madrid ve Juventus'a Avrupa Süper Ligi cezası yok

UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan takımları cezalandıramayacak.

İsviçre Adalet Bakanlığı, Real Madrid, Barcelona ve Juventus’a Avrupa Süper Ligi’nde yer aldıkları için ceza verilemeyeceği konusunda UEFA ile FIFA’yı bilgilendirdi.

Cadena SER’de yer alan habere göre, Avrupa’da ve dünyada futbolun organizasyonundan sorumlu iki kuruma bu konuda resmi yazı gönderildi.

İsviçre Sulh Ceza Yargıcı, kararı Madrid’deki 17 numaralı ticaret mahkemesinin verdiği hükme dayandırdı. Söz konusu mahkeme hükmü, Avrupa Süper Ligi’nin başlatılmasını doğrudan ya da dolaylı olarak yasaklamayı veya katılımcı kulüplere, yöneticilerine veya oyuncularına yaptırım uygulamayı engelliyor.

Mahkeme hükmünde, FIFA ve UEFA’nın Avrupa’da futbol organizasyonu düzenleme hakkını kendi ellerinde tutarak rekabeti engellediğine ve tüketicinin opsiyonlarını kısıtladığına vurgu yapılıyor.

Madrid’deki mahkemeye başvurunun, üç dev kulübün ve Avrupa Süper Ligi’nin sponsorları tarafından yapıldığı öne sürülmüştü.

UEFA sözcüsü, İsviçre yargısının olaya müdahalesiyle ilgili yorum yapmayacaklarını belirtti.

İki yıl men cezası

UEFA başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi organizasyonunda yer alan 12 kulübe yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

UEFA tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatılan Barcelona, Real Madrid ve Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde iki yıl ihraç edilmesi gündemde. Nihai kararın birkaç gün içinde verilmesi bekleniyor.

Avrupa Süper Ligi’nin 12 kurucu üyesinden dokuzu, UEFA, ülke federasyonları ve futbolseverlerden gelen yoğun tepki üzerine ligden çekilme kararı almıştı.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United,Tottenham, Atletico Madrid, Inter ve Milan projeden ayrıldıklarını açıklarken; Barcelona, Real Madrid ve Juventus geri adım atmamıştı.

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