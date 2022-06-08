Uluslar Ligi'ne kötü başlayan İsviçre sahasında oynayacağı İspanya maçına odaklanırken, teknik direktör Murat Yakın, Gavi'ye dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi'ne Çekya ve Portekiz mağlubiyetleriyle başlayan ve İspanya maçına odaklanan İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, İspanyol futbolunun 17 yaşındaki genç yıldızı Gavi'yi övdü. Barcelona forması giyen oyuncunun henüz 17 yaşında çok yüksek bir oyun zekasına sahip olduğunu belirten Yakın, bunun çok ender rastlanan bir durum olduğunu söyledi.

Gavi'nin oyunu bu denli iyi kavrayabilmesinin inanması güç bir durum olduğunu belirten Yakın, "Umarım onu durdurabilmenin bir yolunu buluruz" dedi. İlk iki maçını kaybeden İsviçre için işlerin iyi gitmediğini kabul eden Yakın, bu durumu tersine çevirmek için çalışacaklarını ve İspanya karşısında ilk 11'de bazı değişiklikler yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Dünya Kupası'na odaklandılar

Dünya Kupası'na katılmayı garantilemenin takımın konsantrasyonunu etkilediğini belirten Yakın bu durum nedeniyle Uluslar Ligi'ne odaklanmakta zorluk yaşadıklarını söyledi. Dünya Kupası'na dek oyuncuları olumsuz eleştirilerden korumaları gerektiğini söyleyen Türk asıllı teknik direktör, takım kimyasının ve takım ruhunun en önemli güçleri olduğunun altını çizdi.

Futbolculuk döneminde Joachim Löw'ün talebi doğrultusunda Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Yakın, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. 1999 yazında yaşanan depremin sonrasında deprem korkusunu gerekçe göstererek sarı-lacivertli takımdan ayrılan Yakın, kariyerinin büyük bölümünü İsviçre'nin Basel takımında geçirmişti.

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