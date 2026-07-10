İsviçre teknik direktörü Hossam Hassan'ı eleştirdi: “Galibiyeti kaçırdın, şimdi de mazeret arıyorsun”

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakin, Mısırlı meslektaşı Hossam Hassan’ın, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası sırasında hakemlerin iltimasından ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) desteğinden yararlandığına dair yönelttiği suçlamaları reddetti ve maçların yeşil sahada sonuçlandığını, basına yapılan açıklamalarla değil, vurguladı.

Yakin, çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşmadan önceki Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Mısır'ın hakemlik tartışmalarının yaşandığı 16 turunda 3-2 mağlup olmasının ardından "FIFA"yı Arjantin'e taraf olmakla ve Lionel Messi'nin şampiyonluğunu dayatmaya çalışmakla suçlayan Hüsam Hasan'ın açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi.

Mısırlı teknik direktörün açıklamalarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Yakin, “Genel olarak maçların adil bir şekilde oynandığını düşünüyorum. Video hakemliği her şeye müdahale edip kontrol sağlayabilir,” dedi ve ekledi: “Kazanma şansınız varken, meseleleri maç sonrası açıklamalarla çözmemelisiniz.”

Maçın son dakikalarına kadar Mısır'ın 2-0 önde olması ve ardından skoru tersine çevirmesine açıkça atıfta bulunan Yakin, “Maç saha içinde sonuçlandırılabiliyorsa, maç sonrası gerekçelendirmeler ya da hakaretler adaletle hiçbir ilgisi yoktur; işler sahada halledilmelidir” diye vurguladı.

Yakin’in açıklamaları, İsviçre’nin Pazar günü şafak vakti Kansas City’de çeyrek finalde son şampiyon Arjantin ile karşılaşmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Takım, golcüsü Johan Manzambi’nin diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle büyük bir darbe aldı.

Yakin, turnuvada 3 gol atan ve 2 asist yapan Manzambi’nin, onu sahaya döndürmek için yoğun çabalara rağmen maça çıkamayacağını açıkladı ve şöyle dedi: “Onu sahaya döndürmek için elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak ne yazık ki maça çıkamayacak. Johan şiddetli ağrı çekiyor ve bu hepimiz için büyük bir şok oldu.”

Yakin, İsviçre’nin Messi’nin etkisini sınırlama stratejisinin top hakimiyetine dayandığını belirterek, “Top bizdeyken o fazla hareket edemeyecek. Her zamanki oyun tarzımızla oynamaya çalışıyoruz ve onun pas atmasına izin vermiyoruz” dedi.