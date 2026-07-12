İsviçre milli takımı, hakem ekibine yönelik şiddetli öfke ortamı içinde Dünya Kupası'ndan elendi. Teknik direktör Murat Yakin ve birçok oyuncu, Breel Embolo'nun oyundan atılma kararını eleştirerek, bu anın maçı Arjantin lehine çeviren dönüm noktası olduğunu vurguladılar.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Yakin maçın bitiminden sonra, hakemin 72. dakikada video yardım sistemini (VAR) kullanarak inceledikten sonra Breel Embolo'ya gösterdiği ikinci sarı kart nedeniyle hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Hakem Silva Peniero, ilk başta Leandro Paredes'e faul kararı vermiş ve Arjantinli oyuncuya sarı kart göstermişti; ancak daha sonra oyuncunun kimliğinin yanlış tespit edildiği ortaya çıkınca protokolün uygulanması gerekti.

Görüntüleri inceledikten sonra hakem, Paredes’in faul yapmadığına karar verdi ve simülasyon yaptığı gerekçesiyle Embolo’ya sarı kart gösterdi; bu karar, İsviçre milli takımında büyük öfkeye yol açtı.

Yakin şunları söyledi: “Bir hata yüzünden cezalandırıldık. O kartın hiçbir dayanağı yoktu. Bunu anlamıyorum. Son derece sıradan bir pozisyondu ve kötü bir niyet yoktu. Bu karar tek kelimeyle inanılmazdı. Buna kesinlikle katılmıyorum. Açık bir temas vardı ve hakemin ve video hakem sisteminin nasıl bu sonuca vardığını anlamıyorum.”

Ve ekledi: "Onların üstünlük sağladığını söylemeyeceğim. Temiz ve açık bir maç oynadık, her iki takım da futbol oynadı. Bugün futbol kazanmadı. Bir hata yüzünden cezalandırıldık ve bu, maçın sonucunu belirleyen kritik bir andı. Şimdi şikayet edebiliriz, ancak Arjantin'i tebrik etmeliyiz."

İsviçre teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Oyun planımız bugün yine işe yaradı. Maçın gidişatını analiz edersek, rakibimizden çok daha iyi olduğumuzu görürüz. Skoru eşitledik ve moral üstünlüğü bizim tarafımızdaydı. Forvet hattına yeni oyuncular sokmak istiyorduk ki, o yanlış karar geldi. Bu kuralın neden getirildiğini bilmiyorum, ama takımımdaki oyuncularım kahramandı."

Ve şöyle devam etti: “Bu şekilde zayıflatılmamızı kabullenemiyorum. Empolo tüm gücüyle mücadele etti ve çok fazla fiziksel temas yaşadı. O karar beni şaşkına çevirdi, hiçbir gerekçesi yoktu. Çok üzücü. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve ne yazık ki yolculuğumuz sona erdi. Bu acı verici, ama sergilediğimiz performanstan gurur duyabiliriz. İşte onlar benim gerçek kahramanlarım.”