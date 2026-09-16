İsviçre, 3 Ekim 2026'da Luzern'deki Swissporarena'da UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının kritik maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Tempolu geçmesi beklenen bu mücadelede, turnuva sıralamasında hayati puanlar almak isteyen iki rekabetçi Avrupa ülkesi kozlarını paylaşacak.

GOAL, bu maçta yerinizi almanız için ihtiyacınız olan tüm temel detayları sunuyor. Resmî satış platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İsviçre - Slovenya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İsviçre - Slovenya maçı Luzern'deki Swissporarena'da oynanacak. Resmî başlama saati detayları ise tarihe daha yakın bir zamanda netleşecek.

UEFA Nations League B - Hafta 3 3 Eki 2026 - 14:45 Swissporarena

İsviçre - Slovenya biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, İsviçre Millî Takımı'nın iç saha maçları için birincil satışları yürüten İsviçre Futbol Federasyonu'nun (SFV/ASF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Ön satış ve genel satış dönemlerinde yüz değerinden bilet almak için resmî portal başlıca seçeneğinizdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz yoldur.

İsviçre - Slovenya biletleri ne kadar?

Resmî SFV bilet satış portalında standart bilet fiyatları genellikle kale arkası genel kategori koltuklar için 35 €'dan başlar ve fiyatlar, koltuk kategorisine ve Swissporarena içindeki konumuna göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 67 €'dan başlıyor. Nihai fiyatlar, tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İsviçre - Slovenya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İsviçre - Slovenya form durumu

İsviçre, son beş maçının dördünü kazandı ve birini kaybetti; bu süreçte beraberlik yaşamadı. Son maçında Arjantin'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası macerasını çeyrek final aşamasında noktaladı. Bundan önce Kolombiya'yı 0-0 biten maçın ardından penaltılarda geçti, grup aşamasında ise Cezayir'i 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup etti. İsviçre bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi ve Arjantin yenilgisi öncesinde art arda dört galibiyet aldı.

Slovenya ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Hırvatistan'a 2-1 yenildiği maç olurken, ondan önce Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu serideki tek galibiyetini deplasmanda Karadağ'ı 3-2 yenerek aldı. Slovenya söz konusu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi.

İsviçre - Slovenya: Son kafa kafaya maçlar

Taraflar arasındaki son karşılaşma, Ekim 2025'te Slovenya'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Ondan önce İsviçre, aynı eleme kampanyasında Eylül 2025'te sahasında Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Son beş kafa kafaya maçta daha iyi tabloya sahip olan taraf İsviçre oldu; İsviçre'nin üç, Slovenya'nın bir galibiyeti ve bir de beraberlik bulunuyor.



