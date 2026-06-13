İsviçre'nin ardından... Fas, Dünya Kupası tarihinin rahatsız edici bir listesinin başında yer alıyor

İsviçreli yıldız Breel Embolo'nun penaltıdan attığı gol, bugün Cumartesi günü Dünya Kupası'ndaki tarihi istatistiklerden birinde dikkat çekici bir değişikliğe yol açtı.

Embolo, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Levi's Stadium'da oynanan Grup B'nin ilk maçında Katar'a karşı (1-0) öne geçerek, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltısını başarıyla gole çevirdi.

Böylece, Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Fas (23 maç) Dünya Kupası'nda tek bir penaltı bile kazanamadan en fazla maça çıkan takım oldu.

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Bu gol, bireysel düzeyde de Embolo için özel bir öneme sahipti, zira İsviçreli forvet, Fransız kulübü Rennes'i temsil ederken Dünya Kupası'nda gol atan oyuncular listesine katıldı.

Bu listeye 1990'da Kamerun formasıyla François Omam-Biyik, 2006'da İsviçre formasıyla Alexander Frei, 2010'da Asamoah Gyan (Gana), 2018'de Wahbi Khazri (Tunus) 2022'de Hırvatistan formasıyla Luka Modrić ve bugün onlara katılan Embolo.